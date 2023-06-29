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Премьер Швеции переговорит по вопросу членства королевства в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
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14:37 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nato-1881169498.html
Премьер Швеции переговорит по вопросу членства королевства в НАТО
Премьер Швеции переговорит по вопросу членства королевства в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
Премьер Швеции переговорит по вопросу членства королевства в НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен переговорить с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном относительно ратификации членства королевства в НАТО; РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:37
2023-06-29T14:37
в мире
швеция
виктор орбан
нато
ульф кристерссон
венгрия
финляндия
золтан ковач
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен переговорить с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном относительно ратификации членства королевства в НАТО; по словам шведского премьера, Венгрия ранее не планировала откладывать этот вопрос. В среду венгерское издание hvg.hu сообщил, что парламент Венгрии на заключительной неделе весенней сессии не будет голосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО. "Ранее меня проинформировали, что они (Венгрия - ред.) не планируют откладывать что-либо в отношении членства Швеции в НАТО, и у меня будет возможность обменяться несколькими словами с Виктором Орбаном здесь сегодня... Хочу обсудить с ним (вопрос) и спросить, остаются ли в силе предыдущие сообщения", - сказал Кристеррсон журналистам на встрече глав государств в Брюсселе. Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство". Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230629/zayavlenie-1881094118.html
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в мире, швеция, виктор орбан, нато, ульф кристерссон, венгрия, финляндия, золтан ковач
В мире, Швеция, Виктор Орбан, НАТО, Ульф Кристерссон, Венгрия, Финляндия, Золтан Ковач
Премьер Швеции переговорит по вопросу членства королевства в НАТО

Премьер Швеции переговорит с кабмином Венгрии по вопросу членства королевства в НАТО

© AP Photo / Janerik HenrikssonПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Janerik Henriksson
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен переговорить с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном относительно ратификации членства королевства в НАТО; по словам шведского премьера, Венгрия ранее не планировала откладывать этот вопрос.
В среду венгерское издание hvg.hu сообщил, что парламент Венгрии на заключительной неделе весенней сессии не будет голосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО.
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"Ранее меня проинформировали, что они (Венгрия - ред.) не планируют откладывать что-либо в отношении членства Швеции в НАТО, и у меня будет возможность обменяться несколькими словами с Виктором Орбаном здесь сегодня... Хочу обсудить с ним (вопрос) и спросить, остаются ли в силе предыдущие сообщения", - сказал Кристеррсон журналистам на встрече глав государств в Брюсселе.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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В миреШвецияВиктор ОрбанНАТОУльф КристерссонВенгрияФинляндияЗолтан Ковач
 
 
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