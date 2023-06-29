Премьер Швеции переговорит по вопросу членства королевства в НАТО
Премьер Швеции переговорит с кабмином Венгрии по вопросу членства королевства в НАТО
© AP Photo / Janerik HenrikssonПремьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
© AP Photo / Janerik Henriksson
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен переговорить с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном относительно ратификации членства королевства в НАТО; по словам шведского премьера, Венгрия ранее не планировала откладывать этот вопрос.
В среду венгерское издание hvg.hu сообщил, что парламент Венгрии на заключительной неделе весенней сессии не будет голосовать за ратификацию членства Швеции в НАТО.
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"Ранее меня проинформировали, что они (Венгрия - ред.) не планируют откладывать что-либо в отношении членства Швеции в НАТО, и у меня будет возможность обменяться несколькими словами с Виктором Орбаном здесь сегодня... Хочу обсудить с ним (вопрос) и спросить, остаются ли в силе предыдущие сообщения", - сказал Кристеррсон журналистам на встрече глав государств в Брюсселе.
Парламент Венгрии на заседании 27 марта проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.