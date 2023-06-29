СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер
СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDУчастники марша в память об убитом полицейским подростке в Нантере, Франция
Участники марша в память об убитом полицейским подростке в Нантере, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на источники в сфере безопасности.
В четверг в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского, в нем, по данным СМИ, принимают участие около 6,2 тысячи человек. На протестах идут ожесточённые стычки радикалов с полицией.
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"Группа вмешательства национальной жандармерии (GIGN), RAID (элитное подразделение национальной полиции) и бригада поисков и реагирования (BRI) направляются в Нантер", - говорится в сообщении издания.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями Молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести его призвала мать погибшего подростка.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".