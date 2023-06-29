https://ria.ru/20230629/nanter-1881300200.html

СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер

СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер

Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:20

2023-06-29T19:20

2023-06-29T19:42

нантер

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на источники в сфере безопасности.В четверг в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского, в нем, по данным СМИ, принимают участие около 6,2 тысячи человек. На протестах идут ожесточённые стычки радикалов с полицией."Группа вмешательства национальной жандармерии (GIGN), RAID (элитное подразделение национальной полиции) и бригада поисков и реагирования (BRI) направляются в Нантер", - говорится в сообщении издания.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями Молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести его призвала мать погибшего подростка.Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/nanter-1881290386.html

https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881135017.html

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нантер, в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере