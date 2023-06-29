Рейтинг@Mail.ru
СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 29.06.2023 (обновлено: 19:42 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/nanter-1881300200.html
СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер
СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер
Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T19:20
2023-06-29T19:42
нантер
в мире
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881234871_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_126ae3d88909b8e590ad776e87dbd003.jpg
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на источники в сфере безопасности.В четверг в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского, в нем, по данным СМИ, принимают участие около 6,2 тысячи человек. На протестах идут ожесточённые стычки радикалов с полицией."Группа вмешательства национальной жандармерии (GIGN), RAID (элитное подразделение национальной полиции) и бригада поисков и реагирования (BRI) направляются в Нантер", - говорится в сообщении издания.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями Молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести его призвала мать погибшего подростка.Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
https://ria.ru/20230629/nanter-1881290386.html
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881135017.html
нантер
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881234871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_145113acd240451c47826465d9d4efdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нантер, в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Нантер, В мире, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер

СМИ: специализированные подразделения полиции направляются в Нантер

© AFP 2023 / ALAIN JOCARDУчастники марша в память об убитом полицейским подростке в Нантере, Франция
Участники марша в память об убитом полицейским подростке в Нантере, Франция - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
Участники марша в память об убитом полицейским подростке в Нантере, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, сообщила в четверг газета Figaro со ссылкой на источники в сфере безопасности.
В четверг в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского, в нем, по данным СМИ, принимают участие около 6,2 тысячи человек. На протестах идут ожесточённые стычки радикалов с полицией.
Столкновения радикалов с полицией во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
На протестах в Нантере продолжаются ожесточенные стычки с полицией
Вчера, 18:56
«
"Группа вмешательства национальной жандармерии (GIGN), RAID (элитное подразделение национальной полиции) и бригада поисков и реагирования (BRI) направляются в Нантер", - говорится в сообщении издания.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями Молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести его призвала мать погибшего подростка.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
СМИ узнали подробности о застреленном в Нантере подростке
Вчера, 13:43
 
НантерВ миреФранцияПарижБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала