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СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 29.06.2023 (обновлено: 11:40 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/naemniki-1881061830.html
СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины
СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 29.06.2023
СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины
Российские следователи ведут дело о наемничестве против воюющих на стороне Украины иностранцев, в нем фигурируют более 150 человек, сообщил СК в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:59
2023-06-29T11:40
специальная военная операция на украине
украина
следственный комитет россии (ск рф)
россия
в мире
грузия
сша
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские следователи ведут дело о наемничестве против воюющих на стороне Украины иностранцев, в нем фигурируют более 150 человек, сообщил СК в телеграм-канале. "Во взаимодействии с Минобороны России и другими службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Ведется уголовное преследование 160 иностранцев из 33 стран", — говорится в релизе.Как сообщало ведомство в конце мая, на стороне Украины воюют более двух тысяч граждан других государств.Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что есть основание подозревать некоторые страны в отправке Киеву кадровых военных под видом наемников.Всего, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой на ноябрь 2022 года, к ВСУ присоединились более восьми тысяч человек более чем 60 государств. Самые многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено законом.
https://ria.ru/20230614/naemniki-1877926855.html
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украина, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, грузия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, В мире, Грузия, США
СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины

СК завел уголовные дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне ВСУ

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские следователи ведут дело о наемничестве против воюющих на стороне Украины иностранцев, в нем фигурируют более 150 человек, сообщил СК в телеграм-канале.
«
"Во взаимодействии с Минобороны России и другими службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Ведется уголовное преследование 160 иностранцев из 33 стран", — говорится в релизе.
Как сообщало ведомство в конце мая, на стороне Украины воюют более двух тысяч граждан других государств.
Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что есть основание подозревать некоторые страны в отправке Киеву кадровых военных под видом наемников.
Всего, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой на ноябрь 2022 года, к ВСУ присоединились более восьми тысяч человек более чем 60 государств. Самые многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено законом.
Сражающиеся на стороне ВСУ наемники из Кавказского легиона и жительница Тернополя - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Источник: грузинские наемники в ВСУ захватили в Херсоне дорогие особняки
14 июня, 03:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВ миреГрузияСША
 
 
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