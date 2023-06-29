https://ria.ru/20230629/naemniki-1881061830.html

СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины

СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины - РИА Новости, 29.06.2023

СК завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины

Российские следователи ведут дело о наемничестве против воюющих на стороне Украины иностранцев, в нем фигурируют более 150 человек, сообщил СК в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:59

2023-06-29T10:59

2023-06-29T11:40

специальная военная операция на украине

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские следователи ведут дело о наемничестве против воюющих на стороне Украины иностранцев, в нем фигурируют более 150 человек, сообщил СК в телеграм-канале. "Во взаимодействии с Минобороны России и другими службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Ведется уголовное преследование 160 иностранцев из 33 стран", — говорится в релизе.Как сообщало ведомство в конце мая, на стороне Украины воюют более двух тысяч граждан других государств.Глава МИД Сергей Лавров накануне заявил, что есть основание подозревать некоторые страны в отправке Киеву кадровых военных под видом наемников.Всего, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой на ноябрь 2022 года, к ВСУ присоединились более восьми тысяч человек более чем 60 государств. Самые многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено законом.

https://ria.ru/20230614/naemniki-1877926855.html

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украина, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, грузия, сша