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На севере Москвы нашли тело маленького ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 29.06.2023
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18:29 29.06.2023 (обновлено: 20:16 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/moskva-1881277323.html
На севере Москвы нашли тело маленького ребенка с ножевыми ранениями
На севере Москвы нашли тело маленького ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 29.06.2023
На севере Москвы нашли тело маленького ребенка с ножевыми ранениями
В квартире на севере Москвы обнаружили тело маленького ребенка с ножевыми ранениями, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:29
2023-06-29T20:16
происшествия
жилье
россия
москва
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В квартире на севере Москвы обнаружили тело маленького ребенка с ножевыми ранениями, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК России."В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что совместно с ребенком в квартире находилась его мать", — говорится в сообщении.На месте работают столичные следователи и криминалисты."По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать", — добавили в ведомстве.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, погибший ребенок — 2022 года рождения.
https://ria.ru/20230627/kostroma-1880767989.html
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происшествия, жилье, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На севере Москвы нашли тело маленького ребенка с ножевыми ранениями

В квартире на севере Москвы нашли тело маленького ребенка с ножевыми ранениями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ на улице в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль Следственного комитета РФ на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В квартире на севере Москвы обнаружили тело маленького ребенка с ножевыми ранениями, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК России.
"В квартире жилого дома на севере Москвы обнаружено тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что совместно с ребенком в квартире находилась его мать", — говорится в сообщении.
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На месте работают столичные следователи и криминалисты.
"По предварительной информации, телесные повреждения мальчику причинила его мать", — добавили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, погибший ребенок — 2022 года рождения.
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