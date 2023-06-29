https://ria.ru/20230629/moskva-1881047951.html

Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза

Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза - РИА Новости, 29.06.2023

Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года увеличили производство высокотехнологичных товаров в 3,5 раза к аналогичному прошлогоднему... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:10

2023-06-29T10:10

2023-06-29T10:10

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7aeb00a4c55f3f0e70ee5fb8d4cc792.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года увеличили производство высокотехнологичных товаров в 3,5 раза к аналогичному прошлогоднему уровню - до 17,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столь существенный рост объясняется повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары. Компании – резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, больше всего продукции (оборудования, лекарств и расходных материалов) выпустили компании медицинского кластера - на 9,2 миллиарда рублей, в 5,6 раза больше, чем годом ранее.Также в лидерах компании микроэлектроники и оптики, которые выпустили около четверти всей продукции, произведенной на территории ОЭЗ. Всего свыше 30 резидентов этого кластера выпустили в первом квартале микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток и других высокотехнологичных продуктов на сумму 4,3 миллиарда рублей, что вдвое больше показателей прошлого года.На третьем месте — создатели программного обеспечения и коммуникационного оборудования: они выпустили продукции на 2,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230628/proizvodstvo-1880770013.html

https://ria.ru/20230608/moskva-1876863432.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва