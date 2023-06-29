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Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза - РИА Новости, 29.06.2023
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10:10 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/moskva-1881047951.html
Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза
Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза - РИА Новости, 29.06.2023
Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза
Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года увеличили производство высокотехнологичных товаров в 3,5 раза к аналогичному прошлогоднему... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:10
2023-06-29T10:10
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года увеличили производство высокотехнологичных товаров в 3,5 раза к аналогичному прошлогоднему уровню - до 17,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столь существенный рост объясняется повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары. Компании – резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, больше всего продукции (оборудования, лекарств и расходных материалов) выпустили компании медицинского кластера - на 9,2 миллиарда рублей, в 5,6 раза больше, чем годом ранее.Также в лидерах компании микроэлектроники и оптики, которые выпустили около четверти всей продукции, произведенной на территории ОЭЗ. Всего свыше 30 резидентов этого кластера выпустили в первом квартале микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток и других высокотехнологичных продуктов на сумму 4,3 миллиарда рублей, что вдвое больше показателей прошлого года.На третьем месте — создатели программного обеспечения и коммуникационного оборудования: они выпустили продукции на 2,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230628/proizvodstvo-1880770013.html
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экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы нарастили производство высокотеха в 3,5 раза

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" за первые три месяца текущего года увеличили производство высокотехнологичных товаров в 3,5 раза к аналогичному прошлогоднему уровню - до 17,3 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Столь существенный рост объясняется повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары. Компании – резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Ефимов: производства лекарств по двум офсетам разместят в ОЭЗ Москвы
28 июня, 10:10
По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, больше всего продукции (оборудования, лекарств и расходных материалов) выпустили компании медицинского кластера - на 9,2 миллиарда рублей, в 5,6 раза больше, чем годом ранее.
Также в лидерах компании микроэлектроники и оптики, которые выпустили около четверти всей продукции, произведенной на территории ОЭЗ. Всего свыше 30 резидентов этого кластера выпустили в первом квартале микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток и других высокотехнологичных продуктов на сумму 4,3 миллиарда рублей, что вдвое больше показателей прошлого года.
На третьем месте — создатели программного обеспечения и коммуникационного оборудования: они выпустили продукции на 2,7 миллиарда рублей.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Ефимов: 20% вложений в обрабатывающую отрасль Москвы сделали резиденты ОЭЗ
8 июня, 10:10
 
ЭкономикаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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