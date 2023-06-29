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Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 29.06.2023
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09:47 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/moskva-1881037528.html
Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству
Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 29.06.2023
Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле строящегося ледового дворца в районе Ясенево на юго-западе российской... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:47
2023-06-29T09:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
ясенево
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле строящегося ледового дворца в районе Ясенево на юго-западе российской столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Это пространство между Тарусской и Ясногорской улицами до начала работ представляло из себя пустырь, расположенный среди плотной жилой застройки. Жители использовали его как транзит из одной части района в другую. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты и организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями, с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время установлено ограждение и размещен строительный городок. "В ходе работ полностью обновим территорию, отремонтируем существующие пешеходные дорожки и обустроим новые, установим фонари с энергоэффективными светильниками. В сквере планируется сделать амфитеатр, рядом с которым, согласно пожеланиям горожан, появится сцена с навесом для проведения мероприятий. Оборудуем большие городские качели, организуем среди цветников пространство для игры в шахматы на четыре стола", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате проведенного благоустройства территория полностью преобразится и станет полноценным современным общественным пространством.
https://ria.ru/20230628/prudy-regulyatory-1880929153.html
https://ria.ru/20230623/moskva-1879920732.html
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городское хозяйство москвы, ясенево, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Ясенево, Москва, Петр Бирюков
Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству

Возле нового ледового дворца на юго-западе Москвы стартовали работы по благоустройству

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ремонт асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле строящегося ледового дворца в районе Ясенево на юго-западе российской столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Это пространство между Тарусской и Ясногорской улицами до начала работ представляло из себя пустырь, расположенный среди плотной жилой застройки. Жители использовали его как транзит из одной части района в другую. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты и организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями, с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время установлено ограждение и размещен строительный городок.
"В ходе работ полностью обновим территорию, отремонтируем существующие пешеходные дорожки и обустроим новые, установим фонари с энергоэффективными светильниками. В сквере планируется сделать амфитеатр, рядом с которым, согласно пожеланиям горожан, появится сцена с навесом для проведения мероприятий. Оборудуем большие городские качели, организуем среди цветников пространство для игры в шахматы на четыре стола", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате проведенного благоустройства территория полностью преобразится и станет полноценным современным общественным пространством.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыЯсеневоМоскваПетр Бирюков
 
 
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