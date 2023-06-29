https://ria.ru/20230629/moskva-1881037528.html

Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству

Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 29.06.2023

Возле ледового дворца в Ясенево стартовали работы по благоустройству

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле строящегося ледового дворца в районе Ясенево на юго-западе российской... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:47

2023-06-29T09:47

2023-06-29T09:47

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городское хозяйство москвы

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петр бирюков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле строящегося ледового дворца в районе Ясенево на юго-западе российской столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Это пространство между Тарусской и Ясногорской улицами до начала работ представляло из себя пустырь, расположенный среди плотной жилой застройки. Жители использовали его как транзит из одной части района в другую. В рамках проекта сделаем удобные пешеходные маршруты и организуем сквер по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями, с выходами к станции метро "Ясенево", ледовому дворцу и жилым домам", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время установлено ограждение и размещен строительный городок. "В ходе работ полностью обновим территорию, отремонтируем существующие пешеходные дорожки и обустроим новые, установим фонари с энергоэффективными светильниками. В сквере планируется сделать амфитеатр, рядом с которым, согласно пожеланиям горожан, появится сцена с навесом для проведения мероприятий. Оборудуем большие городские качели, организуем среди цветников пространство для игры в шахматы на четыре стола", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в результате проведенного благоустройства территория полностью преобразится и станет полноценным современным общественным пространством.

https://ria.ru/20230628/prudy-regulyatory-1880929153.html

https://ria.ru/20230623/moskva-1879920732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, ясенево, москва, петр бирюков