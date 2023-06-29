Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт
ПСРМ: Санду и "Действие и солидарность" втягивают Молдавию в военный конфликт
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии в сообщении в Telegram-канале заявила, что президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" втягивают республику в военный конфликт.
"Сегодня наша страна подвергается тяжелым испытаниям, связанным с бездарным, антинародным правлением Майи Санду и партии "Действие и солидарность", с попытками лишить нашу страну государственности, суверенитета и нейтрального статуса..., со втягиванием Молдовы в военный конфликт", - говорится в заявлении.
Социалисты обвиняют власти страны в безответственных шагах во внешней политике. Кроме того, по мнению оппозиции, руководство Молдавии нарушает принцип разделения властей, а также систематически ущемляют права и свободы человека, оказывает давление на оппозиционных политиков и закрывает партии.
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"Мы продолжим нашу борьбу до полного ухода из власти нынешней обанкротившейся команды Санду и партии "Действие и солидарность". Мы уверены: на нашей стороне историческая справедливость и интересы большинства народа нашей страны", - подчеркивается в заявлении, опубликованном в честь годовщины основания партии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.