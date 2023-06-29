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Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт - РИА Новости, 29.06.2023
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08:57 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/moldaviya-1881033160.html
Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт
Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт - РИА Новости, 29.06.2023
Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт
Оппозиционная партия социалистов Молдавии в сообщении в Telegram-канале заявила, что президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" втягивают... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:57
2023-06-29T08:57
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
нато
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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии в сообщении в Telegram-канале заявила, что президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" втягивают республику в военный конфликт. "Сегодня наша страна подвергается тяжелым испытаниям, связанным с бездарным, антинародным правлением Майи Санду и партии "Действие и солидарность", с попытками лишить нашу страну государственности, суверенитета и нейтрального статуса..., со втягиванием Молдовы в военный конфликт", - говорится в заявлении. Социалисты обвиняют власти страны в безответственных шагах во внешней политике. Кроме того, по мнению оппозиции, руководство Молдавии нарушает принцип разделения властей, а также систематически ущемляют права и свободы человека, оказывает давление на оппозиционных политиков и закрывает партии. "Мы продолжим нашу борьбу до полного ухода из власти нынешней обанкротившейся команды Санду и партии "Действие и солидарность". Мы уверены: на нашей стороне историческая справедливость и интересы большинства народа нашей страны", - подчеркивается в заявлении, опубликованном в честь годовщины основания партии. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20230628/mpa-1880885994.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, НАТО
Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт

ПСРМ: Санду и "Действие и солидарность" втягивают Молдавию в военный конфликт

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии в сообщении в Telegram-канале заявила, что президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" втягивают республику в военный конфликт.
"Сегодня наша страна подвергается тяжелым испытаниям, связанным с бездарным, антинародным правлением Майи Санду и партии "Действие и солидарность", с попытками лишить нашу страну государственности, суверенитета и нейтрального статуса..., со втягиванием Молдовы в военный конфликт", - говорится в заявлении.
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Правительство Молдавии утвердило законопроект о выходе страны из МПА СНГ
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Социалисты обвиняют власти страны в безответственных шагах во внешней политике. Кроме того, по мнению оппозиции, руководство Молдавии нарушает принцип разделения властей, а также систематически ущемляют права и свободы человека, оказывает давление на оппозиционных политиков и закрывает партии.
«
"Мы продолжим нашу борьбу до полного ухода из власти нынешней обанкротившейся команды Санду и партии "Действие и солидарность". Мы уверены: на нашей стороне историческая справедливость и интересы большинства народа нашей страны", - подчеркивается в заявлении, опубликованном в честь годовщины основания партии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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В миреМолдавияКишиневМайя СандуНАТО
 
 
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