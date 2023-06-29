https://ria.ru/20230629/moldaviya-1881033160.html

Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт

Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт - РИА Новости, 29.06.2023

Социалисты обвинили власти Молдавии во втягивании страны в военный конфликт

Оппозиционная партия социалистов Молдавии в сообщении в Telegram-канале заявила, что президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" втягивают... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:57

2023-06-29T08:57

2023-06-29T08:57

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

нато

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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии в сообщении в Telegram-канале заявила, что президент Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" втягивают республику в военный конфликт. "Сегодня наша страна подвергается тяжелым испытаниям, связанным с бездарным, антинародным правлением Майи Санду и партии "Действие и солидарность", с попытками лишить нашу страну государственности, суверенитета и нейтрального статуса..., со втягиванием Молдовы в военный конфликт", - говорится в заявлении. Социалисты обвиняют власти страны в безответственных шагах во внешней политике. Кроме того, по мнению оппозиции, руководство Молдавии нарушает принцип разделения властей, а также систематически ущемляют права и свободы человека, оказывает давление на оппозиционных политиков и закрывает партии. "Мы продолжим нашу борьбу до полного ухода из власти нынешней обанкротившейся команды Санду и партии "Действие и солидарность". Мы уверены: на нашей стороне историческая справедливость и интересы большинства народа нашей страны", - подчеркивается в заявлении, опубликованном в честь годовщины основания партии. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230628/mpa-1880885994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, нато