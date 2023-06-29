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СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву - РИА Новости, 29.06.2023
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15:34 29.06.2023 (обновлено: 15:47 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/missii-1881191311.html
СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву
СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву
Страны ЕС в рамках "будущих обязательств в сфере безопасности" не исключают отправку на Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:34
2023-06-29T15:47
украина
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евросоюз
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны ЕС в рамках "будущих обязательств в сфере безопасности" не исключают отправку на Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями.Ранее сообщалось, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности"."Они (страны ЕС) пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных, а также возможность (проведения) военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами", - пишет издание со ссылкой на источник.Помимо этого, члены Евросоюза пообещают продолжить финансировать поставки вооружений для Киева через Европейский фонд мира.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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украина, в мире, евросоюз, нато
Украина, В мире, Евросоюз, НАТО
СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву

FT: ЕС допустил отправку военных миссий на Украину в рамках будущих гарантий безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны ЕС в рамках "будущих обязательств в сфере безопасности" не исключают отправку на Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями.
Ранее сообщалось, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности".
«
"Они (страны ЕС) пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных, а также возможность (проведения) военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами", - пишет издание со ссылкой на источник.
Помимо этого, члены Евросоюза пообещают продолжить финансировать поставки вооружений для Киева через Европейский фонд мира.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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