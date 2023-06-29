https://ria.ru/20230629/missii-1881191311.html

СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву

СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: в ЕС допустили отправку военных миссий в рамках будущих гарантий Киеву

Страны ЕС в рамках "будущих обязательств в сфере безопасности" не исключают отправку на Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:34

2023-06-29T15:34

2023-06-29T15:47

украина

в мире

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Страны ЕС в рамках "будущих обязательств в сфере безопасности" не исключают отправку на Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями.Ранее сообщалось, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности"."Они (страны ЕС) пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных, а также возможность (проведения) военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами", - пишет издание со ссылкой на источник.Помимо этого, члены Евросоюза пообещают продолжить финансировать поставки вооружений для Киева через Европейский фонд мира.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230522/dogovor-1873474623.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, евросоюз, нато