https://ria.ru/20230629/migratsiya-1881185350.html

Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной

Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной - РИА Новости, 29.06.2023

Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной

Миграционная политика Европейского союза означает дискриминацию граждан Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит Европейского... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:18

2023-06-29T15:18

2023-06-29T15:18

в мире

польша

украина

ближний восток

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

евросоюз

европейский совет

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Миграционная политика Европейского союза означает дискриминацию граждан Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит Европейского совета. Ранее Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов. В четверг данный вопрос должен стать предметом дискуссий на заседании Евросовета в Брюсселе. "Польша досконально знает, что такое солидарность. Нас не нужно учить солидарности. Мы приняли более трех миллионов беженцев (из Украины – ред.), полтора миллиона из которых до сих пор находятся в нашей стране", - сказал Моравецкий. При этом он констатировал, что за прием украинских мигрантов Польша получила от ЕС непомерно меньшие средства, чем штрафы, которые грозят ей за отказ принимать мигрантов из других стран. "В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер. "Нельзя относиться по-разному, дискриминационным образом к жителям Украины с одной стороны и жителям стран Ближнего востока и Африки с другой стороны", - заключил Моравецкий. Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. В РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.

https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html

https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html

польша

украина

ближний восток

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина, ближний восток, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, евросоюз, европейский совет, евросовет