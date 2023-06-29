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Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной - РИА Новости, 29.06.2023
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15:18 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/migratsiya-1881185350.html
Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной
Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной - РИА Новости, 29.06.2023
Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной
Миграционная политика Европейского союза означает дискриминацию граждан Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит Европейского... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:18
2023-06-29T15:18
в мире
польша
украина
ближний восток
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
евросоюз
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Миграционная политика Европейского союза означает дискриминацию граждан Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит Европейского совета. Ранее Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов. В четверг данный вопрос должен стать предметом дискуссий на заседании Евросовета в Брюсселе. "Польша досконально знает, что такое солидарность. Нас не нужно учить солидарности. Мы приняли более трех миллионов беженцев (из Украины – ред.), полтора миллиона из которых до сих пор находятся в нашей стране", - сказал Моравецкий. При этом он констатировал, что за прием украинских мигрантов Польша получила от ЕС непомерно меньшие средства, чем штрафы, которые грозят ей за отказ принимать мигрантов из других стран. "В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер. "Нельзя относиться по-разному, дискриминационным образом к жителям Украины с одной стороны и жителям стран Ближнего востока и Африки с другой стороны", - заключил Моравецкий. Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. В РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html
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в мире, польша, украина, ближний восток, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, евросоюз, европейский совет, евросовет
В мире, Польша, Украина, Ближний Восток, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет
Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной

Премьер Польши Моравецкий: миграционная политика ЕС означает дискриминацию граждан Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Миграционная политика Европейского союза означает дискриминацию граждан Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит Европейского совета.
Ранее Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов. В четверг данный вопрос должен стать предметом дискуссий на заседании Евросовета в Брюсселе.
«
"Польша досконально знает, что такое солидарность. Нас не нужно учить солидарности. Мы приняли более трех миллионов беженцев (из Украины – ред.), полтора миллиона из которых до сих пор находятся в нашей стране", - сказал Моравецкий.
При этом он констатировал, что за прием украинских мигрантов Польша получила от ЕС непомерно меньшие средства, чем штрафы, которые грозят ей за отказ принимать мигрантов из других стран.
«
"В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер.
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«
"Нельзя относиться по-разному, дискриминационным образом к жителям Украины с одной стороны и жителям стран Ближнего востока и Африки с другой стороны", - заключил Моравецкий.
Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации.
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.
В РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
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В миреПольшаУкраинаБлижний ВостокМатеуш МоравецкийЯрослав КачиньскийЕвросоюзЕвропейский советЕвросовет
 
 
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