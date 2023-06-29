Премьер Польши назвал миграционную политику ЕС дискриминационной
Премьер Польши Моравецкий: миграционная политика ЕС означает дискриминацию граждан Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Миграционная политика Европейского союза означает дискриминацию граждан Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит Европейского совета.
Ранее Моравецкий заявил, что Польша наложит вето на программу ЕС по принудительному распределению нелегальных мигрантов. В четверг данный вопрос должен стать предметом дискуссий на заседании Евросовета в Брюсселе.
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"Польша досконально знает, что такое солидарность. Нас не нужно учить солидарности. Мы приняли более трех миллионов беженцев (из Украины – ред.), полтора миллиона из которых до сих пор находятся в нашей стране", - сказал Моравецкий.
При этом он констатировал, что за прием украинских мигрантов Польша получила от ЕС непомерно меньшие средства, чем штрафы, которые грозят ей за отказ принимать мигрантов из других стран.
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"В случае Украины Польша получила небольшую поддержку, несколько десятков евро на одного беженца. В случае непринятого беженца с Ближнего Востока нас хотят наказать на 20 тысяч евро или больше. Мы на это не согласны", - сказал польский премьер.
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"Нельзя относиться по-разному, дискриминационным образом к жителям Украины с одной стороны и жителям стран Ближнего востока и Африки с другой стороны", - заключил Моравецкий.
Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации.
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.