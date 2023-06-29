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СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией - РИА Новости, 29.06.2023
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14:46 29.06.2023 (обновлено: 14:49 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/migratsiya-1881173104.html
СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией
СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией
Германия планирует возобновить связи Евросоюза с Турцией для решения проблемы миграции, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:46
2023-06-29T14:49
в мире
турция
ярослав качиньский
евросоюз
politico
еврокомиссия
польша
германия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Германия планирует возобновить связи Евросоюза с Турцией для решения проблемы миграции, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника. "Германия, которая получила четверть всех заявлений о предоставлении убежища в ЕС в 2022 году, специально хочет "оживить" связи ЕС с соседней Турцией... Берлин намеревается возобновить отношения ЕС с Турцией, надеясь, что это сможет принять больше беженцев и помочь сократить число случаев несанкционированных пересечений границы", - передает издание Politico ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника. По данным газеты, Германия также хочет, чтобы ЕС улучшил торговые связи с Турцией. "Эрдоган был переизбран, и это должно дать ЕС возможность еще раз взглянуть на свои отношения с Турцией. Для нас это вопрос того, чтобы снова включить в повестку дня отношения между ЕС и Турцией… чтобы, возможно, оживить их, если все стороны захотят взять на себя это обязательство", - цитирует газета заявление неназванного чиновника. Как отмечается в проекте решений Европейского совета, Еврокомиссия должна будет представить отчет о состоянии отношений между ЕС и Турцией, чтобы "действовать в стратегической и дальновидной манере". Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. Ранее в РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html
https://ria.ru/20230612/migratsiya-1877698560.html
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в мире, турция, ярослав качиньский, евросоюз, politico, еврокомиссия, польша, германия
В мире, Турция, Ярослав Качиньский, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия, Польша, Германия
СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией

Politico: Германия планирует оживить отношения ЕС с Турцией для решения проблемы миграции

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Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Германия планирует возобновить связи Евросоюза с Турцией для решения проблемы миграции, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.
"Германия, которая получила четверть всех заявлений о предоставлении убежища в ЕС в 2022 году, специально хочет "оживить" связи ЕС с соседней Турцией... Берлин намеревается возобновить отношения ЕС с Турцией, надеясь, что это сможет принять больше беженцев и помочь сократить число случаев несанкционированных пересечений границы", - передает издание Politico ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника.
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По данным газеты, Германия также хочет, чтобы ЕС улучшил торговые связи с Турцией.
"Эрдоган был переизбран, и это должно дать ЕС возможность еще раз взглянуть на свои отношения с Турцией. Для нас это вопрос того, чтобы снова включить в повестку дня отношения между ЕС и Турцией… чтобы, возможно, оживить их, если все стороны захотят взять на себя это обязательство", - цитирует газета заявление неназванного чиновника.
Как отмечается в проекте решений Европейского совета, Еврокомиссия должна будет представить отчет о состоянии отношений между ЕС и Турцией, чтобы "действовать в стратегической и дальновидной манере".
Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации.
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Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.
Ранее в РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.
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В миреТурцияЯрослав КачиньскийЕвросоюзPoliticoЕврокомиссияПольшаГермания
 
 
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