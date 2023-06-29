https://ria.ru/20230629/migratsiya-1881173104.html

СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией

СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ сообщили, что Германия планирует оживить отношения Евросоюза с Турцией

Германия планирует возобновить связи Евросоюза с Турцией для решения проблемы миграции, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:46

2023-06-29T14:46

2023-06-29T14:49

в мире

турция

ярослав качиньский

евросоюз

politico

еврокомиссия

польша

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856549739_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_de30d0348fe7c861fe0f3647c192b376.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Германия планирует возобновить связи Евросоюза с Турцией для решения проблемы миграции, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника. "Германия, которая получила четверть всех заявлений о предоставлении убежища в ЕС в 2022 году, специально хочет "оживить" связи ЕС с соседней Турцией... Берлин намеревается возобновить отношения ЕС с Турцией, надеясь, что это сможет принять больше беженцев и помочь сократить число случаев несанкционированных пересечений границы", - передает издание Politico ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника. По данным газеты, Германия также хочет, чтобы ЕС улучшил торговые связи с Турцией. "Эрдоган был переизбран, и это должно дать ЕС возможность еще раз взглянуть на свои отношения с Турцией. Для нас это вопрос того, чтобы снова включить в повестку дня отношения между ЕС и Турцией… чтобы, возможно, оживить их, если все стороны захотят взять на себя это обязательство", - цитирует газета заявление неназванного чиновника. Как отмечается в проекте решений Европейского совета, Еврокомиссия должна будет представить отчет о состоянии отношений между ЕС и Турцией, чтобы "действовать в стратегической и дальновидной манере". Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации. Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщает агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС. Достигнутое соглашение открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года. Ранее в РФ не раз заявляли, что деструктивные действия США и их союзников, разжигающие военные и межэтнические конфликты, их бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств, спровоцировали многомилионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран.

https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html

https://ria.ru/20230612/migratsiya-1877698560.html

https://ria.ru/20230626/nato-1880509432.html

турция

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, ярослав качиньский, евросоюз, politico, еврокомиссия, польша, германия