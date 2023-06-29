https://ria.ru/20230629/meksika-1881027828.html
Мексиканские преступники опубликовали видео с похищенными полицейскими
Мексиканские преступники опубликовали видео с похищенными полицейскими - РИА Новости, 29.06.2023
Мексиканские преступники опубликовали видео с похищенными полицейскими
Шестнадцать сотрудников полиции, похищенные накануне в Мексиканском штате Чиапас, появились на двух видеороликах, которые распространяются в социальных сетях —... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T07:28
2023-06-29T07:28
2023-06-29T07:49
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Шестнадцать сотрудников полиции, похищенные накануне в Мексиканском штате Чиапас, появились на двух видеороликах, которые распространяются в социальных сетях — они передали требование об отставке трех сотрудников министерства общественной безопасности штата, которыми якобы управляет лидер местной ячейки картеля Синалоа, и призвали последнего освободить похищенную женщину."Мы с коллегами в порядке, пусть наши семьи не волнуются. С другой стороны, просим господина губернатора вмешаться, чтобы мы могли к ним вернуться. Для этого выдвинуты требования: отставка Франсиско Орантеса Аварии, Роберто Яира Эрнандеса и Марко Антонио Бургете Рамоса из министерства общественной безопасности. Проблема заключается в полиции штата и ни в каком другом органе власти", - заявил один из похищенных, личности которых подтвердили местным СМИ члены семей. На другой видеозаписи мужчина из числа похищенных обращается к названным чиновникам с просьбой передать их "шефу", главарю местной ячейки картеля Синалоа по кличке Пульсерас, просьбу освободить невиновную похищенную женщину. "Праведники не должны расплачиваться за грешников", - хором добавили похищенные в окружении людей с винтовками.По информации министра безопасности и гражданской защиты Чиапаса Габриэлы Сепеды Сото, накануне на шоссе были похищены из ведомственного автобуса 16 мужчин, административных сотрудников полиции. В их поисках задействованы более тысячи сотрудников силовых структур.Губернатор региона Рутилио Эскандон, к которому на первом видео обращаются похищенные, а также Сепеда Сото, непосредственный руководитель чиновников, имена которых названы в обращении, до настоящего момента никак не прокомментировали требования похитителей.
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в мире
Мексиканские преступники опубликовали видео с похищенными полицейскими
Похищенные в Мексике 16 полицейских появились на видео с требованиями преступников
МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Шестнадцать сотрудников полиции, похищенные накануне в Мексиканском штате Чиапас, появились на двух видеороликах, которые распространяются в социальных сетях — они передали требование об отставке трех сотрудников министерства общественной безопасности штата, которыми якобы управляет лидер местной ячейки картеля Синалоа, и призвали последнего освободить похищенную женщину.
«
"Мы с коллегами в порядке, пусть наши семьи не волнуются. С другой стороны, просим господина губернатора вмешаться, чтобы мы могли к ним вернуться. Для этого выдвинуты требования: отставка Франсиско Орантеса Аварии, Роберто Яира Эрнандеса и Марко Антонио Бургете Рамоса из министерства общественной безопасности. Проблема заключается в полиции штата и ни в каком другом органе власти", - заявил один из похищенных, личности которых подтвердили местным СМИ члены семей.
На другой видеозаписи мужчина из числа похищенных обращается к названным чиновникам с просьбой передать их "шефу", главарю местной ячейки картеля Синалоа по кличке Пульсерас, просьбу освободить невиновную похищенную женщину. "Праведники не должны расплачиваться за грешников", - хором добавили похищенные в окружении людей с винтовками.
По информации министра безопасности и гражданской защиты Чиапаса Габриэлы Сепеды Сото, накануне на шоссе были похищены из ведомственного автобуса 16 мужчин, административных сотрудников полиции. В их поисках задействованы более тысячи сотрудников силовых структур.
Губернатор региона Рутилио Эскандон, к которому на первом видео обращаются похищенные, а также Сепеда Сото, непосредственный руководитель чиновников, имена которых названы в обращении, до настоящего момента никак не прокомментировали требования похитителей.
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