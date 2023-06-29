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Более тысячи человек в Мексике ищут 16 похищенных полицейских - РИА Новости, 29.06.2023
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01:49 29.06.2023 (обновлено: 05:26 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/meksika-1881013282.html
Более тысячи человек в Мексике ищут 16 похищенных полицейских
Более тысячи человек в Мексике ищут 16 похищенных полицейских - РИА Новости, 29.06.2023
Более тысячи человек в Мексике ищут 16 похищенных полицейских
Число похищенных накануне в южном мексиканском штате Чиапас сотрудников полиции составляет 16, а не 14, как сообщалось ранее — в их поисках задействованы более... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T01:49
2023-06-29T05:26
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Число похищенных накануне в южном мексиканском штате Чиапас сотрудников полиции составляет 16, а не 14, как сообщалось ранее — в их поисках задействованы более тысячи сотрудников силовых структур, задержаны два человека, предположительно связанные с этим преступлением, сообщила министр безопасности и гражданской защиты штата Габриэла Сепеда Сото."По прибытии на место происшествия был обнаружен автобус министерства безопасности и защиты граждан штата Чиапас, в котором находились 17 женщин, административные работники министерства, которые сообщили нам, что за несколько минут до этого они были перехвачены группой автомобилей с вооруженными людьми, которые и заставили мужчин выйти из автобуса, чтобы позже лишить их свободы. Важно отметить, что лиц мужского пола было 16", - заявила Сепеда в ходе выступления, которое распространило министерство в социальных сетях. По словам министра, в ходе развернутой операции рядом с местом происшествия были задержаны двое мужчин, которые могут иметь отношение к похищению. К поискам похищенных сотрудников полиции подключились министерство обороны, военно-морской флот, национальная гвардия, прокуратура штата и республики — всего более тысячи человек при поддержке столичных специалистов. Сепеда заявила, что министерство находится на постоянной связи с семьями похищенных, специальная группа оказывает им "эмоциональную поддержку".
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Более тысячи человек в Мексике ищут 16 похищенных полицейских

В Мексике более тысячи человек ищут 16 похищенных в штате Чиапас полицейских

© Flickr / scazonМексиканская полиция
Мексиканская полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Flickr / scazon
Мексиканская полиция. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Число похищенных накануне в южном мексиканском штате Чиапас сотрудников полиции составляет 16, а не 14, как сообщалось ранее — в их поисках задействованы более тысячи сотрудников силовых структур, задержаны два человека, предположительно связанные с этим преступлением, сообщила министр безопасности и гражданской защиты штата Габриэла Сепеда Сото.
«
"По прибытии на место происшествия был обнаружен автобус министерства безопасности и защиты граждан штата Чиапас, в котором находились 17 женщин, административные работники министерства, которые сообщили нам, что за несколько минут до этого они были перехвачены группой автомобилей с вооруженными людьми, которые и заставили мужчин выйти из автобуса, чтобы позже лишить их свободы. Важно отметить, что лиц мужского пола было 16", - заявила Сепеда в ходе выступления, которое распространило министерство в социальных сетях.
По словам министра, в ходе развернутой операции рядом с местом происшествия были задержаны двое мужчин, которые могут иметь отношение к похищению.
К поискам похищенных сотрудников полиции подключились министерство обороны, военно-морской флот, национальная гвардия, прокуратура штата и республики — всего более тысячи человек при поддержке столичных специалистов.
Сепеда заявила, что министерство находится на постоянной связи с семьями похищенных, специальная группа оказывает им "эмоциональную поддержку".
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