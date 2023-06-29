https://ria.ru/20230629/meditsina-1881056588.html

Депутат призвал повысить зарплату водителей скорой помощи

Депутат призвал повысить зарплату водителей скорой помощи - РИА Новости, 29.06.2023

Депутат призвал повысить зарплату водителей скорой помощи

Депутат ГД Алексей Куринный заявил РИА Новости, что следует повысить зарплату водителей скорой помощи, чтобы "не развалить службу". РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:34

2023-06-29T10:34

2023-06-29T10:34

общество

алексей куринный

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Куринный заявил РИА Новости, что следует повысить зарплату водителей скорой помощи, чтобы "не развалить службу". Ранее "Известия" сообщали, что меры по повышению зарплат водителей скорой помощи обсудят на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. "Министр будет отчитываться, и эти вопросы будут задаваться... сегодня... Вопрос здесь в том, чтобы не развалить службу, а не в том, есть ли деньги или нет... Начинать надо с зарплат, пока для них самый главный вопрос - заработная плата", - сказал он. Как отметил депутат, по его данным, только за прошлый год уволилось 3,5% водителей скорой помощи. "Это говорит о том, что надо решать... И врачей уменьшилось число, и медсестёр, и водителей тоже. Водителей больше всего", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230525/zdravookhranenie-1874217956.html

https://ria.ru/20230403/reyting-1862536576.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алексей куринный, госдума рф