https://ria.ru/20230629/meditsina-1881056588.html
Депутат призвал повысить зарплату водителей скорой помощи
Депутат призвал повысить зарплату водителей скорой помощи - РИА Новости, 29.06.2023
Депутат призвал повысить зарплату водителей скорой помощи
Депутат ГД Алексей Куринный заявил РИА Новости, что следует повысить зарплату водителей скорой помощи, чтобы "не развалить службу". РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:34
2023-06-29T10:34
2023-06-29T10:34
общество
алексей куринный
госдума рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Куринный заявил РИА Новости, что следует повысить зарплату водителей скорой помощи, чтобы "не развалить службу". Ранее "Известия" сообщали, что меры по повышению зарплат водителей скорой помощи обсудят на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. "Министр будет отчитываться, и эти вопросы будут задаваться... сегодня... Вопрос здесь в том, чтобы не развалить службу, а не в том, есть ли деньги или нет... Начинать надо с зарплат, пока для них самый главный вопрос - заработная плата", - сказал он. Как отметил депутат, по его данным, только за прошлый год уволилось 3,5% водителей скорой помощи. "Это говорит о том, что надо решать... И врачей уменьшилось число, и медсестёр, и водителей тоже. Водителей больше всего", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230525/zdravookhranenie-1874217956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, алексей куринный, госдума рф
Общество, Алексей Куринный, Госдума РФ
Депутат призвал повысить зарплату водителей скорой помощи
Депутат Куринный призвал повысить зарплату водителей скорой, чтобы не развалить службу
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Куринный заявил РИА Новости, что следует повысить зарплату водителей скорой помощи, чтобы "не развалить службу".
Ранее "Известия" сообщали, что меры по повышению зарплат водителей скорой помощи обсудят на заседании комитета Госдумы
по охране здоровья.
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"Министр будет отчитываться, и эти вопросы будут задаваться... сегодня... Вопрос здесь в том, чтобы не развалить службу, а не в том, есть ли деньги или нет... Начинать надо с зарплат, пока для них самый главный вопрос - заработная плата", - сказал он.
Как отметил депутат, по его данным, только за прошлый год уволилось 3,5% водителей скорой помощи.
"Это говорит о том, что надо решать... И врачей уменьшилось число, и медсестёр, и водителей тоже. Водителей больше всего", - добавил депутат.
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