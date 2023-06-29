https://ria.ru/20230629/mat-1881108349.html

СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале

СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале - РИА Новости, 29.06.2023

СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале

Приемная мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика считает свое задержание несправедливым, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:02

2023-06-29T13:02

2023-06-29T13:09

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Приемная мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика считает свое задержание несправедливым, сообщает региональное управление СК РФ. "Я считаю, что это несправедливо", – отвечает женщина на вопрос следователя о ее задержании. Видео допроса следственное управление опубликовало в своем Telegram-канале. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.

https://ria.ru/20230629/opekun-1881069736.html

екатеринбург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург