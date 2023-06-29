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СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале - РИА Новости, 29.06.2023
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13:02 29.06.2023 (обновлено: 13:09 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/mat-1881108349.html
СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале
СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале - РИА Новости, 29.06.2023
СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале
Приемная мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика считает свое задержание несправедливым, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:02
2023-06-29T13:09
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Приемная мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика считает свое задержание несправедливым, сообщает региональное управление СК РФ. "Я считаю, что это несправедливо", – отвечает женщина на вопрос следователя о ее задержании. Видео допроса следственное управление опубликовало в своем Telegram-канале. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
СК опубликовал видео допроса подозреваемой в убийстве мальчика на Урале

Приемная мать погибшего на Урале мальчика назвала свое задержание несправедливым

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Приемная мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика считает свое задержание несправедливым, сообщает региональное управление СК РФ.
"Я считаю, что это несправедливо", – отвечает женщина на вопрос следователя о ее задержании. Видео допроса следственное управление опубликовало в своем Telegram-канале.
Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
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