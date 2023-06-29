https://ria.ru/20230629/madonna-1881324195.html
Мадонну выписали из больницы, сообщили СМИ
Мадонну выписали из больницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.06.2023
Мадонну выписали из больницы, сообщили СМИ
Американскую певицу Мадонну доставили домой из больницы, где она проходила лечение в связи с бактериальной инфекцией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:22
2023-06-29T22:22
2023-06-29T22:22
шоубиз
нью-йорк (город)
мадонна
сша
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американскую певицу Мадонну доставили домой из больницы, где она проходила лечение в связи с бактериальной инфекцией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. Поп-звезда была госпитализирована на минувших выходных. Ее менеджер сообщал, что певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Источник сообщил, что 64-летнюю Мадонну привезли из больницы в ее апартаменты в Нью-Йорке на машине частной скорой помощи. "С ней все в порядке", - добавил источник. Мадонна планировала в следующем месяце отправиться в мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летию ее творческой карьеры. Из-за внезапной болезни концерты отложены.
https://ria.ru/20230629/madonna-1881068019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), мадонна, сша
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Мадонна, США
Мадонну выписали из больницы, сообщили СМИ
CNN: Мадонну выписали из больницы, она вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке