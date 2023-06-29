https://ria.ru/20230629/lager-1881022897.html

В Приамурье остановили работу лагеря, где отравились дети

В Приамурье остановили работу лагеря, где отравились дети - РИА Новости, 29.06.2023

В Приамурье остановили работу лагеря, где отравились дети

Амурское управление Роспотребнадзора приостановило работу оздоровительного лагеря "Белые горы", где произошло массовое отравление детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:18

2023-06-29T05:18

2023-06-29T05:18

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Амурское управление Роспотребнадзора приостановило работу оздоровительного лагеря "Белые горы", где произошло массовое отравление детей, сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура Приамурья ранее сообщила, что в "Белых горах" в Бурейском округе отравились 70 детей. Всего в лагере было 275 детей. "Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке и факты неинформирования Управления администрацией и медицинским персоналом лагеря о случаях возникновения заболевания среди детей. На 9 часов 29 июня госпитализировано 8 детей. Деятельность лагеря приостановлена. Дети разобщены, решается вопрос об их вывозе по домам", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230629/zapret-1881017860.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия