https://ria.ru/20230629/kvartiry-1881159575.html

Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде

Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде - РИА Новости, 29.06.2023

Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды в Белгороде, сообщила... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:15

2023-06-29T14:15

2023-06-29T17:51

белгородская область

общество

белгородская область

белгород

жилье

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды в Белгороде, сообщила пресс-служба правительства региона. "Семье Лавровых, в которой воспитываются двое сыновей, была предоставлена квартира площадью 63 квадратных метра в микрорайоне "Новая жизнь". Семья Фоминых с дочерью получила квартиру площадью более 71 квадратных метра", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе правительства, жильё подбиралось с учётом прикрепления детей к медицинским, реабилитационным, образовательным учреждениям, а также с учётом этажности. "Семьям очень понравились новые квартиры. Жильё просторное и находится на нижних этажах, что безусловно является большим преимуществом для родителей с особенными детьми. С закупкой мебели и всего необходимого для новых квартир поможет администрация города Белгорода", — рассказал губернатор области, слова которого приводит пресс-служба. В 2022 году в Белгородской области было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах для семей с детьми-инвалидами. В 2023 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём 24 такие семьи. Квартиры и дома строятся либо приобретаются муниципальными образованиями на первичном или вторичном рынках с учётом нормы предоставления – 18 квадратных метров на человека. Жильё семьям передаётся по договору социального найма. "Мы понимаем, насколько семьям с особенными детками тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить еще одно – решение жилищных проблем. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства", — подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230622/klyuchi-1879882784.html

https://ria.ru/20230618/obstrely-1878955991.html

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Наталья Макарова

общество, белгородская область, белгород, жилье, вячеслав гладков