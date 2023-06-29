Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде
Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям с детьми-инвалидами в Белгороде
Осмотр квартиры в новостройке . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды в Белгороде, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Семье Лавровых, в которой воспитываются двое сыновей, была предоставлена квартира площадью 63 квадратных метра в микрорайоне "Новая жизнь". Семья Фоминых с дочерью получила квартиру площадью более 71 квадратных метра", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе правительства, жильё подбиралось с учётом прикрепления детей к медицинским, реабилитационным, образовательным учреждениям, а также с учётом этажности.
«
"Семьям очень понравились новые квартиры. Жильё просторное и находится на нижних этажах, что безусловно является большим преимуществом для родителей с особенными детьми. С закупкой мебели и всего необходимого для новых квартир поможет администрация города Белгорода", — рассказал губернатор области, слова которого приводит пресс-служба.
В 2022 году в Белгородской области было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах для семей с детьми-инвалидами. В 2023 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём 24 такие семьи. Квартиры и дома строятся либо приобретаются муниципальными образованиями на первичном или вторичном рынках с учётом нормы предоставления – 18 квадратных метров на человека. Жильё семьям передаётся по договору социального найма.
«
"Мы понимаем, насколько семьям с особенными детками тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить еще одно – решение жилищных проблем. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства", — подчеркнул глава региона.
Другие новости региона читайте здесь>>