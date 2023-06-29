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Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде - РИА Новости, 29.06.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
14:15 29.06.2023 (обновлено: 17:51 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kvartiry-1881159575.html
Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде
Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде - РИА Новости, 29.06.2023
Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды в Белгороде, сообщила... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:15
2023-06-29T17:51
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
жилье
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды в Белгороде, сообщила пресс-служба правительства региона. "Семье Лавровых, в которой воспитываются двое сыновей, была предоставлена квартира площадью 63 квадратных метра в микрорайоне "Новая жизнь". Семья Фоминых с дочерью получила квартиру площадью более 71 квадратных метра", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе правительства, жильё подбиралось с учётом прикрепления детей к медицинским, реабилитационным, образовательным учреждениям, а также с учётом этажности. "Семьям очень понравились новые квартиры. Жильё просторное и находится на нижних этажах, что безусловно является большим преимуществом для родителей с особенными детьми. С закупкой мебели и всего необходимого для новых квартир поможет администрация города Белгорода", — рассказал губернатор области, слова которого приводит пресс-служба. В 2022 году в Белгородской области было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах для семей с детьми-инвалидами. В 2023 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём 24 такие семьи. Квартиры и дома строятся либо приобретаются муниципальными образованиями на первичном или вторичном рынках с учётом нормы предоставления – 18 квадратных метров на человека. Жильё семьям передаётся по договору социального найма. "Мы понимаем, насколько семьям с особенными детками тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить еще одно – решение жилищных проблем. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства", — подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230622/klyuchi-1879882784.html
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общество, белгородская область, белгород, жилье, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Белгород, Жилье, Вячеслав Гладков
Гладков вручил ключи от нового жилья семьям с детьми-инвалидами в Белгороде

Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям с детьми-инвалидами в Белгороде

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья двум семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды в Белгороде, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"Семье Лавровых, в которой воспитываются двое сыновей, была предоставлена квартира площадью 63 квадратных метра в микрорайоне "Новая жизнь". Семья Фоминых с дочерью получила квартиру площадью более 71 квадратных метра", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе правительства, жильё подбиралось с учётом прикрепления детей к медицинским, реабилитационным, образовательным учреждениям, а также с учётом этажности.
«
"Семьям очень понравились новые квартиры. Жильё просторное и находится на нижних этажах, что безусловно является большим преимуществом для родителей с особенными детьми. С закупкой мебели и всего необходимого для новых квартир поможет администрация города Белгорода", — рассказал губернатор области, слова которого приводит пресс-служба.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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22 июня, 21:13
В 2022 году в Белгородской области было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах для семей с детьми-инвалидами. В 2023 году в Белгородской области планируется обеспечить жильём 24 такие семьи. Квартиры и дома строятся либо приобретаются муниципальными образованиями на первичном или вторичном рынках с учётом нормы предоставления – 18 квадратных метров на человека. Жильё семьям передаётся по договору социального найма.
«
"Мы понимаем, насколько семьям с особенными детками тяжело, и очень хочется к тем видам помощи, которые есть, добавить еще одно – решение жилищных проблем. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства", — подчеркнул глава региона.

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