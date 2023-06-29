https://ria.ru/20230629/koran-1881314405.html
Минниханов: регулярность осквернения Корана вызывает тревогу
Минниханов: регулярность осквернения Корана вызывает тревогу - РИА Новости, 29.06.2023
Минниханов: регулярность осквернения Корана вызывает тревогу
Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме и выразил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:40
2023-06-29T20:40
2023-06-29T20:41
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КАЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме и выразил тревогу относительно регулярности таких актов вандализма, сообщает пресс-служба главы республики. "В эти важные для мусульман всего мира дни мы вновь стали свидетелями чудовищного осквернения священного Корана. Глубоко тревожит, что эти акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей. Как председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" строго осуждаю этот бесчеловечный поступок", - приводит пресс-служба слова заявления Минниханова. По его словам, в России в мире и согласии живут представители всех религий, в том числе благодаря усилиям президента страны. "Ярким свидетельством глубокого уважения к исламу является твердая позиция Владимира Владимировича (Путина), что неуважение к Корану в России - преступление. А взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России", - отметил глава республики. Минниханов выразил уверенность, что миллионы мусульман в эти праздничные дни в одном порыве молятся за единство, мир и благоразумие". Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
https://ria.ru/20230628/avtokemping-1880981002.html
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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, стокгольм (город), россия, ирак
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Стокгольм (город), Россия, Ирак
Минниханов: регулярность осквернения Корана вызывает тревогу
Глава Татарстана Минниханов: регулярность осквернения Корана вызывает тревогу
КАЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Глава Татарстана, председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Рустам Минниханов осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме и выразил тревогу относительно регулярности таких актов вандализма, сообщает пресс-служба главы республики.
"В эти важные для мусульман всего мира дни мы вновь стали свидетелями чудовищного осквернения священного Корана. Глубоко тревожит, что эти акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей. Как председатель группы стратегического видения "Россия - исламский мир" строго осуждаю этот бесчеловечный поступок", - приводит пресс-служба слова заявления Минниханова.
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По его словам, в России
в мире и согласии живут представители всех религий, в том числе благодаря усилиям президента страны.
"Ярким свидетельством глубокого уважения к исламу является твердая позиция Владимира Владимировича (Путина), что неуважение к Корану в России - преступление. А взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России", - отметил глава республики.
Минниханов выразил уверенность, что миллионы мусульман в эти праздничные дни в одном порыве молятся за единство, мир и благоразумие".
Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака
- вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
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