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В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
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18:57 29.06.2023 (обновлено: 19:11 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/koran-1881293766.html
В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции
В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции
Безнаказанность участников инцидента с сожжением Корана в Швеции может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:57
2023-06-29T19:11
швеция
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Безнаказанность участников инцидента с сожжением Корана в Швеции может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям, говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении."Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям", - заявил специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича."Мировое сообщество обязано совместно противодействовать таким позорным нарушениям прав верующих. Напомним, что в принятой 14 июня с.г. Советом Безопасности ООН резолюции 2686 выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, а также содержится настоятельный призыв к государствам, международным и региональным организациям публично осуждать насилие, язык ненависти и экстремизм, мотивированные, в том числе, дискриминацией по признаку религии", - отметили в МИД РФ.Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
https://ria.ru/20230629/koran-1881290587.html
https://ria.ru/20230629/sovfed-1881199906.html
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швеция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон
Швеция, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН
В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции

МИД России призвал противостоять нарушениям прав верующих после сожжения Корана в Швеции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Безнаказанность участников инцидента с сожжением Корана в Швеции может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям, говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении.
"Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям", - заявил специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.
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"Мировое сообщество обязано совместно противодействовать таким позорным нарушениям прав верующих. Напомним, что в принятой 14 июня с.г. Советом Безопасности ООН резолюции 2686 выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, а также содержится настоятельный призыв к государствам, международным и региональным организациям публично осуждать насилие, язык ненависти и экстремизм, мотивированные, в том числе, дискриминацией по признаку религии", - отметили в МИД РФ.
Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
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ШвецияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООН
 
 
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