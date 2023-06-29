https://ria.ru/20230629/koran-1881293766.html

В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции

В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023

В МИД России прокомментировали сожжение Корана в Швеции

Безнаказанность участников инцидента с сожжением Корана в Швеции может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:57

2023-06-29T18:57

2023-06-29T19:11

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Безнаказанность участников инцидента с сожжением Корана в Швеции может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям, говорится в опубликованном на сайте МИД России заявлении."Безнаказанность в таких делах может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям", - заявил специальный представитель МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича."Мировое сообщество обязано совместно противодействовать таким позорным нарушениям прав верующих. Напомним, что в принятой 14 июня с.г. Советом Безопасности ООН резолюции 2686 выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, а также содержится настоятельный призыв к государствам, международным и региональным организациям публично осуждать насилие, язык ненависти и экстремизм, мотивированные, в том числе, дискриминацией по признаку религии", - отметили в МИД РФ.Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".

https://ria.ru/20230629/koran-1881290587.html

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швеция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон