https://ria.ru/20230629/kontrnastuplenie-1881317845.html

Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС

Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023

Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС

Контрнаступление Украины может повлиять на относительно спокойную ситуацию на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T21:10

2023-06-29T21:10

2023-06-29T21:19

в мире

россия

украина

киев

рафаэль гросси

владимир зеленский

запорожская аэс

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины может повлиять на относительно спокойную ситуацию на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Би-би-си. Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. "Во время визита (на Запорожскую АЭС - ред.) я убедился, что были приняты меры по удержанию... доступной воды. Я могу подтвердить, что в этом плане обстановка достаточно стабильная. Но есть вопросы, связанные с контрнаступлением Украины. Запорожская АЭС находится на передней линии фронта. Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше", - отметил глава ведомства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".

https://ria.ru/20230629/zaes-1881308662.html

https://ria.ru/20230627/zaes-1880621707.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, рафаэль гросси, владимир зеленский, запорожская аэс, магатэ