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Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023
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21:10 29.06.2023 (обновлено: 21:19 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kontrnastuplenie-1881317845.html
Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС
Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС - РИА Новости, 29.06.2023
Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС
Контрнаступление Украины может повлиять на относительно спокойную ситуацию на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T21:10
2023-06-29T21:19
в мире
россия
украина
киев
рафаэль гросси
владимир зеленский
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины может повлиять на относительно спокойную ситуацию на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Би-би-си. Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. "Во время визита (на Запорожскую АЭС - ред.) я убедился, что были приняты меры по удержанию... доступной воды. Я могу подтвердить, что в этом плане обстановка достаточно стабильная. Но есть вопросы, связанные с контрнаступлением Украины. Запорожская АЭС находится на передней линии фронта. Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше", - отметил глава ведомства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230629/zaes-1881308662.html
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в мире, россия, украина, киев, рафаэль гросси, владимир зеленский, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Украина, Киев, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси опасается последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС

Гросси: контрнаступление ВСУ может повлиять на относительно спокойную обстановку на ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины может повлиять на относительно спокойную ситуацию на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Би-би-си.
Ранее министерство энергетики Украины сообщило, что масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС проводятся в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, отметил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
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"Во время визита (на Запорожскую АЭС - ред.) я убедился, что были приняты меры по удержанию... доступной воды. Я могу подтвердить, что в этом плане обстановка достаточно стабильная. Но есть вопросы, связанные с контрнаступлением Украины. Запорожская АЭС находится на передней линии фронта. Поэтому я обеспокоен не меньше, чем раньше", - отметил глава ведомства.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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