https://ria.ru/20230629/kontrnastuplenie-1881114030.html

Пушилин предположил, что второй этап наступления ВСУ будет более масштабным

Пушилин предположил, что второй этап наступления ВСУ будет более масштабным - РИА Новости, 29.06.2023

Пушилин предположил, что второй этап наступления ВСУ будет более масштабным

Второй этап украинского контрнаступления может стать более масштабным, у противника остается достаточный резерв сил и техники, заявил в эфире Первого канала... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:10

2023-06-29T13:10

2023-06-29T13:10

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Второй этап украинского контрнаступления может стать более масштабным, у противника остается достаточный резерв сил и техники, заявил в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что первый этап для ВСУ стал неудачным, было потеряно большое количество иностранной техники, однако недооценивать противника не стоит. "...В открытых украинских источниках заявляют о 30% уничтоженной техники, не более. Но даже с учетом лживости украинских СМИ эта цифра может быть занижена. Но даже при таких показателях мы понимаем, что натовской техники, которая была поставлена Украине, еще много", - сказал Пушилин. При этом он выразил мнение, что второй этап украинского контрнаступления может стать более масштабным, потому что на первом этапе Киевом были задействованы смешанные подразделения, где было много мобилизованных. "Количество техники и те резервы, которые все еще сохраняются у противника, говорят о том, что второй этап может быть более интенсивным и масштабным. Поэтому, конечно, наши подразделения сейчас к этому готовятся. Я бы не стал переоценивать и опасаться каких-то серьезных прорывов или занятия наших территорий, но будет нелегко", - подчеркнул врио главы ДНР. По его словам, южнодонецкое направление остается самым горячим, снарядного голода у противника не наблюдается.

https://ria.ru/20230629/pravda-1881058220.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр