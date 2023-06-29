https://ria.ru/20230629/kontraktniki-1881087539.html

Контрактников из Ростовской области освободили от транспортного налога

Контрактников из Ростовской области освободили от транспортного налога - РИА Новости, 29.06.2023

Контрактников из Ростовской области освободили от транспортного налога

Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили поправки в региональный закон, освобождающие от уплаты транспортного налога добровольцев и... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:06

2023-06-29T12:06

2023-06-29T12:06

ростовская область

ростовская область

россия

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили поправки в региональный закон, освобождающие от уплаты транспортного налога добровольцев и контрактников из региона, участвующих в спецоперации, и членов их семей, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко. Ранее подобные льготы были предоставлены мобилизованным и членам их семей. Новые поправки в областной закон распространили льготу на добровольцев и контрактников из Ростовской области, участвующих в спецоперации. "Таким образом льготой по освобождению от уплаты налога на транспорт смогут теперь воспользоваться все категории военнослужащих СВО и членов их семей, а не только мобилизованные граждане", - сказал Ищенко. Предусматривается, что освобождение от транспортного налога для мобилизованных, контрактников и добровольцев будет действовать на налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. То есть налог не надо будет платить до 2024 года включительно, уточнил он. Еще одни правки в областной закон, расширяющие меры поддержки участников спецоперации и членов их семей, касались земельных отношений. Закон наделяет военнослужащих спецоперации, удостоенных звания Герой России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе спецоперации, а также семьи погибших бойцов правом бесплатно однократно приобрести в собственность земельный участок, находящийся в муниципальной или государственной собственности. Этот земельный участок они могут приобрести для жилищного или гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества для собственных нужд. Предусматривается, что такое право имеют граждане, которые зарегистрированы на территории Ростовской области. Земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов лица, принимающего участие в спецоперации.

https://ria.ru/20230627/roditeli-1880788474.html

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ростовская область, россия, александр ищенко