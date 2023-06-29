https://ria.ru/20230629/konflikt-1881197594.html

Последний шанс: Евродепутат рассказал, когда завершится конфликт на Украине

Последний шанс: Евродепутат рассказал, когда завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 29.06.2023

Последний шанс: Евродепутат рассказал, когда завершится конфликт на Украине

Европейские страны будут настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Россией, если Украина в ближайшие три-четыре месяца не продемонстрирует... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:51

2023-06-29T15:51

2023-06-29T15:51

политика

россия

украина

европа

владимир путин

европарламент

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европейские страны будут настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Россией, если Украина в ближайшие три-четыре месяца не продемонстрирует серьезные успехи на фронте, заявил депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский корреспонденту украинского агентства УНИАН."Я считаю, у вас есть еще 3-4 месяца, пока мир наблюдает за прогрессом вашего военного противостояния. Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году", — заявил политик.По его словам, в Евросоюзе есть много стран, которые больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, а не Украиной.Как ранее отметил президент России Владимир Путин, ВСУ утратили 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины.

https://ria.ru/20230629/orban-1881190677.html

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политика, россия, украина, европа, владимир путин, европарламент, вооруженные силы украины