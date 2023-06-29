https://ria.ru/20230629/konflikt-1881126394.html

Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 29.06.2023

Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите ЕС будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева ввиду возможного затягивания конфликта. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:35

2023-06-29T13:35

2023-06-29T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите ЕС будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева ввиду возможного затягивания конфликта. "Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем. Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это (конфликт на Украине - ред.) может продлиться долго", - сказал он в преддверии встречи глав государств в Брюсселе. По словам Шольца, необходимо условиться, "что мы готовы продержаться длительное время, что касается финансовой и гуманитарной помощи". Трансляция приезда глав государств на саммит в Брюсселе велась на сайте Европейской комиссии. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности". Соответствующий документ якобы собираются опубликовать по итогам встречи лидеров блока в четверг.

https://ria.ru/20230622/sholts-1879810033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, олаф шольц, германия, евросоюз