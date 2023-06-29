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Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/konflikt-1881126394.html
Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите ЕС будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева ввиду возможного затягивания конфликта. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:35
2023-06-29T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
германия
евросоюз
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите ЕС будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева ввиду возможного затягивания конфликта. "Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем. Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это (конфликт на Украине - ред.) может продлиться долго", - сказал он в преддверии встречи глав государств в Брюсселе. По словам Шольца, необходимо условиться, "что мы готовы продержаться длительное время, что касается финансовой и гуманитарной помощи". Трансляция приезда глав государств на саммит в Брюсселе велась на сайте Европейской комиссии. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности". Соответствующий документ якобы собираются опубликовать по итогам встречи лидеров блока в четверг.
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в мире, украина, олаф шольц, германия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Германия, Евросоюз
Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Шольц: ЕС обсудит на саммите поддержку Киева на фоне возможного затягивания конфликта

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите ЕС будет обсуждаться дальнейшая поддержка Киева ввиду возможного затягивания конфликта.
"Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем. Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это (конфликт на Украине - ред.) может продлиться долго", - сказал он в преддверии встречи глав государств в Брюсселе.
По словам Шольца, необходимо условиться, "что мы готовы продержаться длительное время, что касается финансовой и гуманитарной помощи".
Трансляция приезда глав государств на саммит в Брюсселе велась на сайте Европейской комиссии.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности". Соответствующий документ якобы собираются опубликовать по итогам встречи лидеров блока в четверг.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцГерманияЕвросоюз
 
 
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