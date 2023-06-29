https://ria.ru/20230629/kolumbiytsy-1881312901.html

Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах

Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах - РИА Новости, 29.06.2023

Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах

Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, однако необходимо провести расследование действий... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:29

2023-06-29T20:29

2023-06-29T20:33

специальная военная операция на украине

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краматорск

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мария захарова

густаво петро

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, однако необходимо провести расследование действий гражданки Украины, которая пригласила их в место дислокации командного пункта ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио W Radio Colombia. "Мы безусловно сожалеем, что колумбийские граждане оказались именно в это время в этом месте. Но вновь обращаю ваше внимание, что удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - заявила Захарова. Официальный представитель МИД России обратила внимание на заявление министерства обороны России, в котором указано, что в здании, где находились граждане Колумбии, был дислоцирован командный пункт 56 мотопехотной бригады вооруженных сил Украины. Она добавила, что подобные действия похожи на спланированную провокацию, направленную на то, чтобы граждане других стран оказались в зоне поражения. "Есть очень важный вопрос, почему гражданка Украины пригласила своих колумбийских знакомых именно в это место. И, может, имело бы смысл задать эти вопросы, провести расследование и понять, каков был истинный замысел этой женщины … Вы знаете, я никогда не слышала, чтобы Краматорск был центром гастрономии в этом регионе. Почему они именно там оказались? Но это именно след диверсантов киевского режима. Они именно так действуют. Они действуют под чужим флагом — это их излюбленная тактика", - добавила Захарова.Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Американский телеканал CNN сообщил, что иностранные наемники ВСУ получили ранения в результате удара ВС РФ по Краматорску. Телеканал, ссылаясь на американского наемника, сообщил, что удар пришелся по пункту временной дислокации, где проходила "детская вечеринка", на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он признал, что на месте были военные, но якобы "очень мало". Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые сообщили, что собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Среди пострадавших были Серхио Карамильо - в прошлом колумбийский комиссар по вопросам мира и советник министерства национальной обороны по политическим и стратегическим вопросам, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес.

https://ria.ru/20230629/selfi-1881251127.html

https://ria.ru/20230619/naemniki-1879049905.html

https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, краматорск, колумбия, мария захарова, густаво петро, вооруженные силы украины