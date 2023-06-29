Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 29.06.2023 (обновлено: 20:33 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kolumbiytsy-1881312901.html
Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах
Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах - РИА Новости, 29.06.2023
Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах
Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, однако необходимо провести расследование действий... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:29
2023-06-29T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
краматорск
колумбия
мария захарова
густаво петро
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, однако необходимо провести расследование действий гражданки Украины, которая пригласила их в место дислокации командного пункта ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио W Radio Colombia. "Мы безусловно сожалеем, что колумбийские граждане оказались именно в это время в этом месте. Но вновь обращаю ваше внимание, что удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - заявила Захарова. Официальный представитель МИД России обратила внимание на заявление министерства обороны России, в котором указано, что в здании, где находились граждане Колумбии, был дислоцирован командный пункт 56 мотопехотной бригады вооруженных сил Украины. Она добавила, что подобные действия похожи на спланированную провокацию, направленную на то, чтобы граждане других стран оказались в зоне поражения. &quot;Есть очень важный вопрос, почему гражданка Украины пригласила своих колумбийских знакомых именно в это место. И, может, имело бы смысл задать эти вопросы, провести расследование и понять, каков был истинный замысел этой женщины … Вы знаете, я никогда не слышала, чтобы Краматорск был центром гастрономии в этом регионе. Почему они именно там оказались? Но это именно след диверсантов киевского режима. Они именно так действуют. Они действуют под чужим флагом — это их излюбленная тактика&quot;, - добавила Захарова.Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Американский телеканал CNN сообщил, что иностранные наемники ВСУ получили ранения в результате удара ВС РФ по Краматорску. Телеканал, ссылаясь на американского наемника, сообщил, что удар пришелся по пункту временной дислокации, где проходила "детская вечеринка", на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он признал, что на месте были военные, но якобы "очень мало". Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые сообщили, что собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Среди пострадавших были Серхио Карамильо - в прошлом колумбийский комиссар по вопросам мира и советник министерства национальной обороны по политическим и стратегическим вопросам, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес.
https://ria.ru/20230629/selfi-1881251127.html
https://ria.ru/20230619/naemniki-1879049905.html
https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html
россия
краматорск
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, краматорск, колумбия, мария захарова, густаво петро, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Краматорск, Колумбия, Мария Захарова, Густаво Петро, Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала сообщения о раненных в Краматорске колумбийцах

Захарова: Россия сожалеет о ранении колумбийцев в Краматорске, инцидент надо расследовать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Москва сожалеет по поводу инцидента в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии, однако необходимо провести расследование действий гражданки Украины, которая пригласила их в место дислокации командного пункта ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью колумбийскому радио W Radio Colombia.
«
"Мы безусловно сожалеем, что колумбийские граждане оказались именно в это время в этом месте. Но вновь обращаю ваше внимание, что удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой", - заявила Захарова.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Клик смерти": в США высмеяли наемников за селфи из Краматорска
Вчера, 17:33
Официальный представитель МИД России обратила внимание на заявление министерства обороны России, в котором указано, что в здании, где находились граждане Колумбии, был дислоцирован командный пункт 56 мотопехотной бригады вооруженных сил Украины. Она добавила, что подобные действия похожи на спланированную провокацию, направленную на то, чтобы граждане других стран оказались в зоне поражения.
«

"Есть очень важный вопрос, почему гражданка Украины пригласила своих колумбийских знакомых именно в это место. И, может, имело бы смысл задать эти вопросы, провести расследование и понять, каков был истинный замысел этой женщины … Вы знаете, я никогда не слышала, чтобы Краматорск был центром гастрономии в этом регионе. Почему они именно там оказались? Но это именно след диверсантов киевского режима. Они именно так действуют. Они действуют под чужим флагом — это их излюбленная тактика", - добавила Захарова.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе
19 июня, 07:36
Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.
Американский телеканал CNN сообщил, что иностранные наемники ВСУ получили ранения в результате удара ВС РФ по Краматорску. Телеканал, ссылаясь на американского наемника, сообщил, что удар пришелся по пункту временной дислокации, где проходила "детская вечеринка", на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он признал, что на месте были военные, но якобы "очень мало".
Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые сообщили, что собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Среди пострадавших были Серхио Карамильо - в прошлом колумбийский комиссар по вопросам мира и советник министерства национальной обороны по политическим и стратегическим вопросам, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ
15 июня, 01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКраматорскКолумбияМария ЗахароваГуставо ПетроВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала