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В Киеве осквернили бюсты советских партизан - РИА Новости, 29.06.2023
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09:24 29.06.2023 (обновлено: 16:25 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kiev-1881035511.html
В Киеве осквернили бюсты советских партизан
В Киеве осквернили бюсты советских партизан - РИА Новости, 29.06.2023
В Киеве осквернили бюсты советских партизан
Бюсты советских партизан облили краской в парке "Партизанской славы" в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:24
2023-06-29T16:25
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бюсты советских партизан облили краской в парке "Партизанской славы" в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram."В парке "Партизанской славы" неизвестные облили краской и расписали &lt;…&gt; бюсты советских партизан", — говорится в публикации.На выложенных фото видно, что бюсты руководителей партизанского движения облиты красной краской и исписаны.Парк "Партизанская слава" расположен в Дарницком районе Киева, создан в 1970 году. В центре парка находится мемориальная зона с музеем партизанской славы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Ранее в июне сообщалось, что также в Дарницком районе Киева демонтировали бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, находившийся во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи.
https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html
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в мире, киев, украина, сергей лавров, россия
В мире, Киев, Украина, Сергей Лавров, Россия
В Киеве осквернили бюсты советских партизан

В историческом парке в Киеве бюсты советских партизан облили краской

© Фото : ТК "Київ" Бюсты советских партизан в парке "Партизанской славы" в Киеве, облитые краской
Бюсты советских партизан в парке Партизанской славы в Киеве, облитые краской - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : ТК "Київ"
Бюсты советских партизан в парке "Партизанской славы" в Киеве, облитые краской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бюсты советских партизан облили краской в парке "Партизанской славы" в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram.
"В парке "Партизанской славы" неизвестные облили краской и расписали <…> бюсты советских партизан", — говорится в публикации.
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На выложенных фото видно, что бюсты руководителей партизанского движения облиты красной краской и исписаны.
Парк "Партизанская слава" расположен в Дарницком районе Киева, создан в 1970 году. В центре парка находится мемориальная зона с музеем партизанской славы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Ранее в июне сообщалось, что также в Дарницком районе Киева демонтировали бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, находившийся во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи.
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