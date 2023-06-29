https://ria.ru/20230629/kiev-1881035511.html
В Киеве осквернили бюсты советских партизан
В Киеве осквернили бюсты советских партизан - РИА Новости, 29.06.2023
В Киеве осквернили бюсты советских партизан
Бюсты советских партизан облили краской в парке "Партизанской славы" в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:24
2023-06-29T09:24
2023-06-29T16:25
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бюсты советских партизан облили краской в парке "Партизанской славы" в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram."В парке "Партизанской славы" неизвестные облили краской и расписали <…> бюсты советских партизан", — говорится в публикации.На выложенных фото видно, что бюсты руководителей партизанского движения облиты красной краской и исписаны.Парк "Партизанская слава" расположен в Дарницком районе Киева, создан в 1970 году. В центре парка находится мемориальная зона с музеем партизанской славы. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Ранее в июне сообщалось, что также в Дарницком районе Киева демонтировали бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, находившийся во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи.
https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, киев, украина, сергей лавров, россия
В мире, Киев, Украина, Сергей Лавров, Россия
В Киеве осквернили бюсты советских партизан
В историческом парке в Киеве бюсты советских партизан облили краской
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Бюсты советских партизан облили краской в парке "Партизанской славы" в Киеве, сообщил украинский телеканал "Киев 24" в Telegram
.
"В парке "Партизанской славы" неизвестные облили краской и расписали <…> бюсты советских партизан", — говорится в публикации.
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На выложенных фото видно, что бюсты руководителей партизанского движения облиты красной краской и исписаны.
Парк "Партизанская слава" расположен в Дарницком районе Киева, создан в 1970 году. В центре парка находится мемориальная зона с музеем партизанской славы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Ранее в июне сообщалось, что также в Дарницком районе Киева демонтировали бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, находившийся во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи.
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