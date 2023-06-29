https://ria.ru/20230629/khischenie-1881088556.html
Зампред правительства КЧР находится под домашним арестом
Зампред правительства КЧР находится под домашним арестом - РИА Новости, 29.06.2023
Зампред правительства КЧР находится под домашним арестом
Суд отправил под домашний арест заместителя председателя правительства Карачаево-Черкессии, подозреваемую в хищении более 100 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:08
2023-06-29T12:08
2023-06-29T12:08
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 29 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест заместителя председателя правительства Карачаево-Черкессии, подозреваемую в хищении более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональном МВД. В четверг ФСБ и МВД РФ сообщили, что в Карачаево-Черкесии пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства республики. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь об Ирине Гербековой. Всего по делу задержаны семь человек. Члены группы расхищали средства федерального бюджета, выделяемые на развитие здравоохранения КЧР, предварительный ущерб превысил 100 миллионов рублей. В составе группы были сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены. "В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230329/moshennichestvo-1861713380.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Зампред правительства КЧР находится под домашним арестом
Подозреваемая в хищении зампред правительства КЧР Гербекова находится под домашним арестом
НАЛЬЧИК, 29 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест заместителя председателя правительства Карачаево-Черкессии, подозреваемую в хищении более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
В четверг ФСБ и МВД РФ сообщили, что в Карачаево-Черкесии пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства республики. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь об Ирине Гербековой. Всего по делу задержаны семь человек. Члены группы расхищали средства федерального бюджета, выделяемые на развитие здравоохранения КЧР, предварительный ущерб превысил 100 миллионов рублей. В составе группы были сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены.
"В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
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