https://ria.ru/20230629/khischenie-1881088556.html

Зампред правительства КЧР находится под домашним арестом

Зампред правительства КЧР находится под домашним арестом - РИА Новости, 29.06.2023

Зампред правительства КЧР находится под домашним арестом

Суд отправил под домашний арест заместителя председателя правительства Карачаево-Черкессии, подозреваемую в хищении более 100 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:08

2023-06-29T12:08

2023-06-29T12:08

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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НАЛЬЧИК, 29 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест заместителя председателя правительства Карачаево-Черкессии, подозреваемую в хищении более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в региональном МВД. В четверг ФСБ и МВД РФ сообщили, что в Карачаево-Черкесии пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства республики. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь об Ирине Гербековой. Всего по делу задержаны семь человек. Члены группы расхищали средства федерального бюджета, выделяемые на развитие здравоохранения КЧР, предварительный ущерб превысил 100 миллионов рублей. В составе группы были сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены. "В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230329/moshennichestvo-1861713380.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)