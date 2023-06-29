Рейтинг@Mail.ru
Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 29.06.2023 (обновлено: 18:18 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/khersh-1881263284.html
Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине
Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что президент США Джо Байден должен прямо говорить о конфликте на Украине и... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:46
2023-06-29T18:18
в мире
украина
джо байден
нато
министерство обороны сша
сеймур херш
сергей лавров
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что президент США Джо Байден должен прямо говорить о конфликте на Украине и отрицательных последствиях из-за ситуации для Америки. Журналист также призвал американского президента объяснить, на что пошли 150 миллиардов "плохих инвестиций", не разъяснив, о каких именно средствах идет речь. &quot;Для Джо Байдена может быть разумно прямо говорить о конфликте и его многочисленных проблемах для Америки, а также объяснить, почему ориентировочно более чем 150 миллиардов долларов, которые выделила до настоящего момента его администрация, оказались очень плохой инвестицией&quot;, - написал Херш в статье.Журналист также полагает, что у Байдена серьезные и очевидные проблемы перед выборами в следующем году. Он также заявляет, что активная поддержка Киева демократами все больше демонстрирует разницу между их взглядами и позицией обычных граждан, а представители рабочего класса все чаще отворачиваются от партии. В конце июня в Пентагоне заявили, что общий объем военной помощи США Украине с начала работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 41,2 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230629/khersh-1881250266.html
https://ria.ru/20230629/razgovor-1881106723.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9a439ac393f78575f5b1cd69a398e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, нато, министерство обороны сша, сеймур херш, сергей лавров, сша, россия
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США, Сеймур Херш, Сергей Лавров, США, Россия
Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине

Сеймур Херш: Байден должен прямо говорить о конфликте на Украине и его последствиях

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что президент США Джо Байден должен прямо говорить о конфликте на Украине и отрицательных последствиях из-за ситуации для Америки.
Журналист также призвал американского президента объяснить, на что пошли 150 миллиардов "плохих инвестиций", не разъяснив, о каких именно средствах идет речь.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа
Вчера, 17:32
«

"Для Джо Байдена может быть разумно прямо говорить о конфликте и его многочисленных проблемах для Америки, а также объяснить, почему ориентировочно более чем 150 миллиардов долларов, которые выделила до настоящего момента его администрация, оказались очень плохой инвестицией", - написал Херш в статье.

Журналист также полагает, что у Байдена серьезные и очевидные проблемы перед выборами в следующем году. Он также заявляет, что активная поддержка Киева демократами все больше демонстрирует разницу между их взглядами и позицией обычных граждан, а представители рабочего класса все чаще отворачиваются от партии.
В конце июня в Пентагоне заявили, что общий объем военной помощи США Украине с начала работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 41,2 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
СМИ: США не видели необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня
Вчера, 12:59
 
В миреУкраинаДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАСеймур ХершСергей ЛавровСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала