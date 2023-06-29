https://ria.ru/20230629/khersh-1881263284.html

Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине

Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине - РИА Новости, 29.06.2023

Херш призвал Байдена прямо говорить о ситуации с конфликтом на Украине

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что президент США Джо Байден должен прямо говорить о конфликте на Украине и... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:46

2023-06-29T17:46

2023-06-29T18:18

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что президент США Джо Байден должен прямо говорить о конфликте на Украине и отрицательных последствиях из-за ситуации для Америки. Журналист также призвал американского президента объяснить, на что пошли 150 миллиардов "плохих инвестиций", не разъяснив, о каких именно средствах идет речь. "Для Джо Байдена может быть разумно прямо говорить о конфликте и его многочисленных проблемах для Америки, а также объяснить, почему ориентировочно более чем 150 миллиардов долларов, которые выделила до настоящего момента его администрация, оказались очень плохой инвестицией", - написал Херш в статье.Журналист также полагает, что у Байдена серьезные и очевидные проблемы перед выборами в следующем году. Он также заявляет, что активная поддержка Киева демократами все больше демонстрирует разницу между их взглядами и позицией обычных граждан, а представители рабочего класса все чаще отворачиваются от партии. В конце июня в Пентагоне заявили, что общий объем военной помощи США Украине с начала работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 41,2 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230629/khersh-1881250266.html

https://ria.ru/20230629/razgovor-1881106723.html

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в мире, украина, джо байден, нато, министерство обороны сша, сеймур херш, сергей лавров, сша, россия