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На Дальнем Востоке появится туристический "Комсомольский экспресс" - РИА Новости, 29.06.2023
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Туризм
 
14:37 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/khabarovsk-1881085144.html
На Дальнем Востоке появится туристический "Комсомольский экспресс"
На Дальнем Востоке появится туристический "Комсомольский экспресс" - РИА Новости, 29.06.2023
На Дальнем Востоке появится туристический "Комсомольский экспресс"
РЖД в июле 2023 года запускают новый туристический поезд "Комсомольский экспресс" на Дальнем Востоке, сообщила компания. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:37
2023-06-29T14:37
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
дальний восток
хабаровск
ржд
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. РЖД в июле 2023 года запускают новый туристический поезд "Комсомольский экспресс" на Дальнем Востоке, сообщила компания. "Развиваем железнодорожный туризм в регионах – теперь и на Дальнем Востоке. Новый туристический маршрут "Комсомольский экспресс" стартует уже в июле", – говорится в сообщении РЖД в четверг. Путешественники будут отправляться на поезде из Хабаровска по пятницам в 21.05 (21 июля, 25 августа и 15 сентября) и возвращаться обратно по понедельникам в 06.03. За два экскурсионных дня туристы увидят самые знаковые достопримечательности Комсомольска-на-Амуре и его окрестностей. В их числе – экспоцентр авиазавода им. Ю.А. Гагарина, музей Комсомольского судостроительного завода, галерея современного искусства "Метаморфозы", геологический музей, хребет Мяо-Чан, озеро Амут (входит в пятерку красивейших озер России). "Турпакет включает в себя билеты на поезд, трансфер, питание, экскурсии и страховку", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230606/poezd-1876345433.html
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туризм, новости - туризм, туристы, дальний восток, хабаровск, ржд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Дальний Восток, Хабаровск, РЖД
На Дальнем Востоке появится туристический "Комсомольский экспресс"

РЖД запускают новый туристический поезд на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Светлана БаеваСервировка завтрака в туристическом поезде
Сервировка завтрака в туристическом поезде - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. РЖД в июле 2023 года запускают новый туристический поезд "Комсомольский экспресс" на Дальнем Востоке, сообщила компания.
"Развиваем железнодорожный туризм в регионах – теперь и на Дальнем Востоке. Новый туристический маршрут "Комсомольский экспресс" стартует уже в июле", – говорится в сообщении РЖД в четверг.
Путешественники будут отправляться на поезде из Хабаровска по пятницам в 21.05 (21 июля, 25 августа и 15 сентября) и возвращаться обратно по понедельникам в 06.03.
За два экскурсионных дня туристы увидят самые знаковые достопримечательности Комсомольска-на-Амуре и его окрестностей. В их числе – экспоцентр авиазавода им. Ю.А. Гагарина, музей Комсомольского судостроительного завода, галерея современного искусства "Метаморфозы", геологический музей, хребет Мяо-Чан, озеро Амут (входит в пятерку красивейших озер России).
"Турпакет включает в себя билеты на поезд, трансфер, питание, экскурсии и страховку", – добавляется в сообщении.
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