https://ria.ru/20230629/kennedi-mladshiy-1881021314.html

Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине

Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине - РИА Новости, 29.06.2023

Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине

США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией, заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T04:53

2023-06-29T04:53

2023-06-29T05:23

россия

украина

сша

джон кеннеди (политик)

джеймс бейкер

нато

роберт кеннеди

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией, заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший."Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США", - заявил он в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation.По словам политика, хоть он и поддерживает в конфликте Киев, а не Москву, США проигнорировали множество шансов разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине. Как заявил Кеннеди, в апреле 2022 года была попытка заключить мир между Россией и Украиной, и Москва готовилась добросовестно исполнять соглашение, но США напротив побудили подорвать эти возможности, потому что не хотят мира. Кеннеди отметил, что от дяди он научился ставить себя на место оппонента для разрешения конфликтных ситуаций. Обеспокоенности Москвы по поводу устремлений Украины в НАТО закономерны, но США отвергли их, заявил Кеннеди. В Штатах, по словам политика, все понимают, что вовлечение Киева в альянс повлекло бы ответ России. США обманули Москву, пообещав отказаться от расширения НАТО в 1992 году, сказал политик. "Они сказали, что хотят от нас одного: отказа от продвижения НАТО на Восток. Госсекретарь Джеймс Бейкер тогда сказал, что ни на один дюйм на Восток НАТО не продвинется. С тех пор мы продвинулись на тысячу миль, в 14 стран, разместили ракетные системы в Румынии и Польше, прямо рядом с границей России", - сказал Кеннеди. Политик, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди, выдвинулся кандидатом в президенты от Демократической партии и составит конкуренцию действующему американскому лидеру Джо Байдену. Как заявил Кеннеди, через десять лет американцы поймут, что власти и пресса их обманывали. "Нужно начать слушать правду, нужно перестать обращать внимание на книги комиксов, где все делятся на хороших и плохих, и Америка всегда только хорошая, никогда не делает ошибок. Мы должны понимать, что есть нюансы и сложности в отношениях", - сказал он.

https://ria.ru/20230607/kennedi-1876645670.html

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россия, украина, сша, джон кеннеди (политик), джеймс бейкер, нато, роберт кеннеди, в мире