Рейтинг@Mail.ru
Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 29.06.2023 (обновлено: 05:23 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kennedi-mladshiy-1881021314.html
Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине
Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине - РИА Новости, 29.06.2023
Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине
США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией, заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:53
2023-06-29T05:23
россия
украина
сша
джон кеннеди (политик)
джеймс бейкер
нато
роберт кеннеди
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией, заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший.&quot;Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США&quot;, - заявил он в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation.По словам политика, хоть он и поддерживает в конфликте Киев, а не Москву, США проигнорировали множество шансов разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине. Как заявил Кеннеди, в апреле 2022 года была попытка заключить мир между Россией и Украиной, и Москва готовилась добросовестно исполнять соглашение, но США напротив побудили подорвать эти возможности, потому что не хотят мира. Кеннеди отметил, что от дяди он научился ставить себя на место оппонента для разрешения конфликтных ситуаций. Обеспокоенности Москвы по поводу устремлений Украины в НАТО закономерны, но США отвергли их, заявил Кеннеди. В Штатах, по словам политика, все понимают, что вовлечение Киева в альянс повлекло бы ответ России. США обманули Москву, пообещав отказаться от расширения НАТО в 1992 году, сказал политик. "Они сказали, что хотят от нас одного: отказа от продвижения НАТО на Восток. Госсекретарь Джеймс Бейкер тогда сказал, что ни на один дюйм на Восток НАТО не продвинется. С тех пор мы продвинулись на тысячу миль, в 14 стран, разместили ракетные системы в Румынии и Польше, прямо рядом с границей России", - сказал Кеннеди. Политик, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди, выдвинулся кандидатом в президенты от Демократической партии и составит конкуренцию действующему американскому лидеру Джо Байдену. Как заявил Кеннеди, через десять лет американцы поймут, что власти и пресса их обманывали. "Нужно начать слушать правду, нужно перестать обращать внимание на книги комиксов, где все делятся на хороших и плохих, и Америка всегда только хорошая, никогда не делает ошибок. Мы должны понимать, что есть нюансы и сложности в отношениях", - сказал он.
https://ria.ru/20230607/kennedi-1876645670.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a67a4648275fc2005ee2d4143e0c3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, джон кеннеди (политик), джеймс бейкер, нато, роберт кеннеди, в мире
Россия, Украина, США, Джон Кеннеди (политик), Джеймс Бейкер, НАТО, Роберт Кеннеди, В мире
Кеннеди-младший назвал роль, которую США отвели Украине

Кеннеди-младший: США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. США сделали Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией, заявил кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди-младший.
«

"Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США", - заявил он в ходе общения с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation.

По словам политика, хоть он и поддерживает в конфликте Киев, а не Москву, США проигнорировали множество шансов разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона вредит Украине. Как заявил Кеннеди, в апреле 2022 года была попытка заключить мир между Россией и Украиной, и Москва готовилась добросовестно исполнять соглашение, но США напротив побудили подорвать эти возможности, потому что не хотят мира.
Кеннеди отметил, что от дяди он научился ставить себя на место оппонента для разрешения конфликтных ситуаций. Обеспокоенности Москвы по поводу устремлений Украины в НАТО закономерны, но США отвергли их, заявил Кеннеди.
В Штатах, по словам политика, все понимают, что вовлечение Киева в альянс повлекло бы ответ России. США обманули Москву, пообещав отказаться от расширения НАТО в 1992 году, сказал политик. "Они сказали, что хотят от нас одного: отказа от продвижения НАТО на Восток. Госсекретарь Джеймс Бейкер тогда сказал, что ни на один дюйм на Восток НАТО не продвинется. С тех пор мы продвинулись на тысячу миль, в 14 стран, разместили ракетные системы в Румынии и Польше, прямо рядом с границей России", - сказал Кеннеди.
Политик, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди, выдвинулся кандидатом в президенты от Демократической партии и составит конкуренцию действующему американскому лидеру Джо Байдену.
Как заявил Кеннеди, через десять лет американцы поймут, что власти и пресса их обманывали. "Нужно начать слушать правду, нужно перестать обращать внимание на книги комиксов, где все делятся на хороших и плохих, и Америка всегда только хорошая, никогда не делает ошибок. Мы должны понимать, что есть нюансы и сложности в отношениях", - сказал он.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента
7 июня, 10:37
 
РоссияУкраинаСШАДжон Кеннеди (политик)Джеймс БейкерНАТОРоберт КеннедиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала