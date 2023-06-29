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В Камбодже заявили, что дроны у границы с Вьетнамом запускает третья страна - РИА Новости, 29.06.2023
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10:59 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kambodzha-1881061524.html
В Камбодже заявили, что дроны у границы с Вьетнамом запускает третья страна
В Камбодже заявили, что дроны у границы с Вьетнамом запускает третья страна - РИА Новости, 29.06.2023
В Камбодже заявили, что дроны у границы с Вьетнамом запускает третья страна
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что за полетами таинственных беспилотников над Камбоджей на границе с Вьетнамом стоит "третья страна", по его мнению,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:59
2023-06-29T10:59
в мире
камбоджа
вьетнам
лаос
хун сен
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что за полетами таинственных беспилотников над Камбоджей на границе с Вьетнамом стоит "третья страна", по его мнению, их могут запускать с расположенного поблизости корабля. Его слова цитирует камбоджийская газета Khmer Times.В среду Камбоджа направила 500 военных с 200 орудиями ПВО для борьбы с неопознанными беспилотниками, нарушающими границу страны в провинции Ратанакири. Кому принадлежат таинственные дроны - неизвестно, соседние Лаос и Вьетнам свою причастность отрицают. "Интересно, что все эти дроны принадлежат третьей стране, но я не буду раскрывать ее название. Я полагаю, что их запускают с корабля поблизости", - цитирует премьера газета. Хун Сен добавил, что выплатит "200 тысяч долларов воинской части, которая сможет сбить один беспилотник", чтобы выяснить, какой стране он принадлежит. По словам премьера, он также планирует подать жалобу в ООН "в связи с действиями, которые являются признаком серьезной агрессии против суверенитета королевства". Кроме того, премьер сделал выговор министерству обороны Камбоджи за невыполнение приказа немедленно сбить беспилотники. "Если вы не собьете их немедленно, у вас будут большие проблемы", - предупредил Он. Хун Сен добавил, что если минобороны потребуется "более 10 тысяч солдат для выполнения этой задачи", он согласится на это, потому что это необходимо для защиты суверенитета страны.
https://ria.ru/20230627/tayvan-1880675465.html
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камбоджа
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в мире, камбоджа, вьетнам, лаос, хун сен, оон
В мире, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Хун Сен, ООН
В Камбодже заявили, что дроны у границы с Вьетнамом запускает третья страна

Премьер Камбоджи Хун Сен: за полетами дронов на границе с Вьетнамом стоит третья страна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что за полетами таинственных беспилотников над Камбоджей на границе с Вьетнамом стоит "третья страна", по его мнению, их могут запускать с расположенного поблизости корабля. Его слова цитирует камбоджийская газета Khmer Times.
В среду Камбоджа направила 500 военных с 200 орудиями ПВО для борьбы с неопознанными беспилотниками, нарушающими границу страны в провинции Ратанакири. Кому принадлежат таинственные дроны - неизвестно, соседние Лаос и Вьетнам свою причастность отрицают.
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"Интересно, что все эти дроны принадлежат третьей стране, но я не буду раскрывать ее название. Я полагаю, что их запускают с корабля поблизости", - цитирует премьера газета.
Хун Сен добавил, что выплатит "200 тысяч долларов воинской части, которая сможет сбить один беспилотник", чтобы выяснить, какой стране он принадлежит. По словам премьера, он также планирует подать жалобу в ООН "в связи с действиями, которые являются признаком серьезной агрессии против суверенитета королевства".
Кроме того, премьер сделал выговор министерству обороны Камбоджи за невыполнение приказа немедленно сбить беспилотники.
"Если вы не собьете их немедленно, у вас будут большие проблемы", - предупредил Он. Хун Сен добавил, что если минобороны потребуется "более 10 тысяч солдат для выполнения этой задачи", он согласится на это, потому что это необходимо для защиты суверенитета страны.
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В миреКамбоджаВьетнамЛаосХун СенООН
 
 
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