Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииГлава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены сделать республику одним из самых востребованных в России туристических регионов, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.
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"Наша приоритетная задача – сделать Ингушетию востребованным туристическим местом. И мы над этим активно работаем. За прошедший год турпоток в наш регион увеличился и составил 105,5 тысячи человек, что на 23% больше предыдущего года. Увеличился и номерной фонд до 1277 мест", - сказал Калиматов.
По его словам, самым крупным проектом, реализуемым в Ингушетии, является строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи". "В его развитие в течение семи лет будут вложены финансовые средства в размере 13 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов рублей – частные инвестиции", - добавил глава региона.
Он также отметил, что в этом году в республике завершилось строительство двух многофункциональных гостиничных комплексов "Терк" и "Берд", в прошлом году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Ингушетия получила более 80 миллионов рублей, на эти средства были созданы дополнительные туристические локации в Джейрахском и Сунженском районах, Магасе и Назрани.
На внебюджетные средства в высокогорных районах на туристских маршрутах созданы больше десяти зон компактного отдыха для туристов, запланировано строительство двух гостиниц в Джейрахском районе и в Магасе.
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"В этом году дополнительно зарегистрировано два новых маршрута: травный тур "Экофитотур в Ингушетии" и трекинговый тур с элементами спортивного ориентирования с основами туризма и краеведения. Кроме того, в республике зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины", - заметил Калиматов.
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