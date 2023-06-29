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Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов - РИА Новости, 29.06.2023
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Республика Ингушетия
 
16:20 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kalimatov-1881204662.html
Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов
Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов - РИА Новости, 29.06.2023
Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов
Власти Ингушетии намерены сделать республику одним из самых востребованных в России туристических регионов, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:20
2023-06-29T16:20
республика ингушетия
новости - туризм
коммерческая недвижимость
магас
россия
сунженский район
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены сделать республику одним из самых востребованных в России туристических регионов, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.&quot;Наша приоритетная задача – сделать Ингушетию востребованным туристическим местом. И мы над этим активно работаем. За прошедший год турпоток в наш регион увеличился и составил 105,5 тысячи человек, что на 23% больше предыдущего года. Увеличился и номерной фонд до 1277 мест&quot;, - сказал Калиматов.По его словам, самым крупным проектом, реализуемым в Ингушетии, является строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи". "В его развитие в течение семи лет будут вложены финансовые средства в размере 13 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов рублей – частные инвестиции", - добавил глава региона. Он также отметил, что в этом году в республике завершилось строительство двух многофункциональных гостиничных комплексов "Терк" и "Берд", в прошлом году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Ингушетия получила более 80 миллионов рублей, на эти средства были созданы дополнительные туристические локации в Джейрахском и Сунженском районах, Магасе и Назрани. На внебюджетные средства в высокогорных районах на туристских маршрутах созданы больше десяти зон компактного отдыха для туристов, запланировано строительство двух гостиниц в Джейрахском районе и в Магасе. "В этом году дополнительно зарегистрировано два новых маршрута: травный тур "Экофитотур в Ингушетии" и трекинговый тур с элементами спортивного ориентирования с основами туризма и краеведения. Кроме того, в республике зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины", - заметил Калиматов.
https://ria.ru/20230615/ingushetiya-1878477563.html
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, магас, россия, сунженский район, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Магас, Россия, Сунженский район, Махмуд-Али Калиматов

Ингушетия должна стать востребованным туристами регионом, заявил Калиматов

© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииГлава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены сделать республику одним из самых востребованных в России туристических регионов, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.
«

"Наша приоритетная задача – сделать Ингушетию востребованным туристическим местом. И мы над этим активно работаем. За прошедший год турпоток в наш регион увеличился и составил 105,5 тысячи человек, что на 23% больше предыдущего года. Увеличился и номерной фонд до 1277 мест", - сказал Калиматов.

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По его словам, самым крупным проектом, реализуемым в Ингушетии, является строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Армхи". "В его развитие в течение семи лет будут вложены финансовые средства в размере 13 миллиардов рублей. Из них 6 миллиардов рублей – частные инвестиции", - добавил глава региона.
Он также отметил, что в этом году в республике завершилось строительство двух многофункциональных гостиничных комплексов "Терк" и "Берд", в прошлом году по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Ингушетия получила более 80 миллионов рублей, на эти средства были созданы дополнительные туристические локации в Джейрахском и Сунженском районах, Магасе и Назрани.
На внебюджетные средства в высокогорных районах на туристских маршрутах созданы больше десяти зон компактного отдыха для туристов, запланировано строительство двух гостиниц в Джейрахском районе и в Магасе.
«
"В этом году дополнительно зарегистрировано два новых маршрута: травный тур "Экофитотур в Ингушетии" и трекинговый тур с элементами спортивного ориентирования с основами туризма и краеведения. Кроме того, в республике зарегистрирован первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины", - заметил Калиматов.

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Республика ИнгушетияНовости - ТуризмКоммерческая недвижимостьМагасРоссияСунженский районМахмуд-Али Калиматов
 
 
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