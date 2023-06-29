https://ria.ru/20230629/izrail-1881074881.html
Нетаньяху пересмотрел судебную реформу
Нетаньяху пересмотрел судебную реформу - РИА Новости, 29.06.2023
Нетаньяху пересмотрел судебную реформу
Правительство Израиля откажется от продвижения самого спорного пункта реформы судебной системы, законопроект, который бы наделил парламент (Кнессет)... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:40
2023-06-29T11:40
2023-06-29T11:40
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Правительство Израиля откажется от продвижения самого спорного пункта реформы судебной системы, законопроект, который бы наделил парламент (Кнессет) полномочиями отменять решения Верховного суда, принят не будет, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию Wall Street Journal. "Этого (пункта) нет... Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, по моему мнению, окажется приемлемым", - заявил Нетаньяху, комментируя отмену законопроекта, который бы позволил парламенту отменять решения Верховного суда простым большинством. Издание отмечает, что такого рода компромисс вряд ли убедит оппозицию поддержать пересмотр судебной системы страны и остановить массовые протесты, однако отказ от самой существенной части судебной реформы может расколоть правящую коалицию, в которой важную роль играют правые и ультрарелигиозные партии, требующие изменений судебной системы. Нетаньяху также сказал, что пересмотрит еще один спорный законопроект, который дал бы правящей коалиции больше полномочий по назначению судей, но оговорился, что финальной версии этого законопроекта еще нет. Премьер констатировал, что продолжающиеся уже несколько месяцев переговоры о компромиссе с оппозицией под эгидой президента не привели к каким-либо прорывным результатам, поэтому правительство продолжит продвигать судебную реформу, но без этих спорных пунктов. Массовые стихийные протесты в Израиле против судебной реформы правительства идут уже 25 недель. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
https://ria.ru/20230429/protest-1868774571.html
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
Нетаньяху пересмотрел судебную реформу
Нетаньяху пересмотрел судебную реформу, Кнессет не сможет отменять решения Верховного суда
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости.
Правительство Израиля откажется от продвижения самого спорного пункта реформы судебной системы, законопроект, который бы наделил парламент (Кнессет) полномочиями отменять решения Верховного суда, принят не будет, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию Wall Street Journal
.
"Этого (пункта) нет... Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, по моему мнению, окажется приемлемым", - заявил Нетаньяху, комментируя отмену законопроекта, который бы позволил парламенту отменять решения Верховного суда простым большинством.
В Израиле проходит массовый протест против судебной реформы
Издание отмечает, что такого рода компромисс вряд ли убедит оппозицию поддержать пересмотр судебной системы страны и остановить массовые протесты, однако отказ от самой существенной части судебной реформы может расколоть правящую коалицию, в которой важную роль играют правые и ультрарелигиозные партии, требующие изменений судебной системы.
Нетаньяху также сказал, что пересмотрит еще один спорный законопроект, который дал бы правящей коалиции больше полномочий по назначению судей, но оговорился, что финальной версии этого законопроекта еще нет.
Премьер констатировал, что продолжающиеся уже несколько месяцев переговоры о компромиссе с оппозицией под эгидой президента не привели к каким-либо прорывным результатам, поэтому правительство продолжит продвигать судебную реформу, но без этих спорных пунктов.
Массовые стихийные протесты в Израиле против судебной реформы правительства идут уже 25 недель. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты