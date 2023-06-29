https://ria.ru/20230629/investproekty-1881189794.html
Руденя: Тверская область реализует 16 крупных инвестпроектов в с/х
Руденя: Тверская область реализует 16 крупных инвестпроектов в с/х - РИА Новости, 29.06.2023
Руденя: Тверская область реализует 16 крупных инвестпроектов в с/х
В сельском хозяйстве Верхневолжья заявлено к реализации 16 крупных инвестпроектов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:30
2023-06-29T15:30
2023-06-29T15:30
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. В сельском хозяйстве Верхневолжья заявлено к реализации 16 крупных инвестпроектов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.По его словам, в 2022 году одним из основных драйверов развития экономики региона стал агропромышленный комплекс.По итогам 2022 года объемы сельхозпроизводства в Тверской области увеличились почти на 15%. В животноводстве рост составил порядка 20%, в растениеводстве - около 4%. При этом валовой сбор зерна увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021-м, производство картофеля – на 23%.Прошлогодний объем господдержки АПК составил 2,6 миллиарда рублей, что на 17 % больше по сравнению с 2021 годом."Сельское хозяйство – это не только сектор экономики, но и образ жизни достаточно большого количества людей. В этом году планируется увеличить государственную поддержку агропромышленного комплекса АПК региона не менее чем на 15%, реализовать дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения", - сказал Руденя.Агропромышленный комплекс, как отметил глава региона, является одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. В настоящее время в сельском хозяйстве Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 16 крупных и значимых инвестиционных проектов, предусматривающих инвестирование порядка 73 миллиардов рублей и создание более 3,5 тысячи рабочих мест.В этом году завершилось строительство свиноводческого комплекса и сопутствующих производств в Бежецком округе, в стадии создания – молочно-товарные комплексы в Кашинском, Ржевском и Зубцовском округах, отметил глава региона.
https://ria.ru/20230627/selkhozraboty-1880704723.html
https://ria.ru/20230617/soglasheniya-1878921167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. В сельском хозяйстве Верхневолжья заявлено к реализации 16 крупных инвестпроектов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.
По его словам, в 2022 году одним из основных драйверов развития экономики региона стал агропромышленный комплекс.
По итогам 2022 года объемы сельхозпроизводства в Тверской области увеличились почти на 15%. В животноводстве рост составил порядка 20%, в растениеводстве - около 4%. При этом валовой сбор зерна увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021-м, производство картофеля – на 23%.
Прошлогодний объем господдержки АПК составил 2,6 миллиарда рублей, что на 17 % больше по сравнению с 2021 годом.
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"Сельское хозяйство – это не только сектор экономики, но и образ жизни достаточно большого количества людей. В этом году планируется увеличить государственную поддержку агропромышленного комплекса АПК региона не менее чем на 15%, реализовать дополнительные меры по стимулированию производства картофеля, овощей и молока, вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения", - сказал Руденя
.
Агропромышленный комплекс, как отметил глава региона, является одной из наиболее привлекательных отраслей для инвестиций. В настоящее время в сельском хозяйстве Верхневолжья реализуется и планируется к реализации 16 крупных и значимых инвестиционных проектов, предусматривающих инвестирование порядка 73 миллиардов рублей и создание более 3,5 тысячи рабочих мест.
В этом году завершилось строительство свиноводческого комплекса и сопутствующих производств в Бежецком округе, в стадии создания – молочно-товарные комплексы в Кашинском, Ржевском и Зубцовском округах, отметил глава региона.
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