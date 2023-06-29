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Руденя: Тверская область реализует 80 инвестпроектов на 180 млрд рублей - РИА Новости, 29.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:40 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/investproekty-1881170521.html
Руденя: Тверская область реализует 80 инвестпроектов на 180 млрд рублей
Руденя: Тверская область реализует 80 инвестпроектов на 180 млрд рублей - РИА Новости, 29.06.2023
Руденя: Тверская область реализует 80 инвестпроектов на 180 млрд рублей
В Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестпроектов с объемом инвестиций 180 миллиардов рублей и созданием 24 тысяч рабочих мест,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:40
2023-06-29T14:40
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. В Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестпроектов с объемом инвестиций 180 миллиардов рублей и созданием 24 тысяч рабочих мест, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом по итогам работы областного правительства."Уход западных инвесторов и санкционное давление не помешали развитию инвестиционных процессов в Тверской области. Во многом этому способствовала активная работа по созданию и развитию зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", - сказал Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы по формированию современной инженерной и транспортной инфраструктуры идут в инновационно-промышленном парке "Боровлёво-3". Здесь реализуются проекты по созданию центра разработки и производства высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой промышленности, завода по изготовлению комплектующих для пресс-форм и штампов, производства бумажной упаковки.В прошлом году началась реализация проекта строительства производства компьютерной техники на территории Калининского округа. Для развёртывания импортозамещающих производств разрабатывается проект создания под Тверью еще одного технопарка.Продолжается развитие промплощадок. В промпарке "Раслово" введены в эксплуатацию новые системы электроснабжения и водоотведения. Началась реализация проекта иностранных инвесторов по строительству производства светопрозрачных ограждающих фасадных конструкций.Принято решение о строительстве 2-й очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей "АВТОВАЗа". В городе Кимры создан инновационно-промышленный парк "Савёловский". Здесь планируется разместить высокотехнологичный промышленный кластер в сфере синтеза и огранки алмазов, а также пул предприятий металлообработки и станкостроения.Также правительством Тверской области направлена заявка в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс".В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 инвестиционных проектов – это порядка 28 миллиардов рублей инвестиций и 1580 новых рабочих мест, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230531/investproekt-1875466922.html
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тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: Тверская область реализует 80 инвестпроектов на 180 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 июн - РИА Новости. В Тверской области реализуется и планируется к реализации 80 инвестпроектов с объемом инвестиций 180 миллиардов рублей и созданием 24 тысяч рабочих мест, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с отчетом по итогам работы областного правительства.
"Уход западных инвесторов и санкционное давление не помешали развитию инвестиционных процессов в Тверской области. Во многом этому способствовала активная работа по созданию и развитию зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", - сказал Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, работы по формированию современной инженерной и транспортной инфраструктуры идут в инновационно-промышленном парке "Боровлёво-3". Здесь реализуются проекты по созданию центра разработки и производства высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой промышленности, завода по изготовлению комплектующих для пресс-форм и штампов, производства бумажной упаковки.
В прошлом году началась реализация проекта строительства производства компьютерной техники на территории Калининского округа. Для развёртывания импортозамещающих производств разрабатывается проект создания под Тверью еще одного технопарка.
Продолжается развитие промплощадок. В промпарке "Раслово" введены в эксплуатацию новые системы электроснабжения и водоотведения. Началась реализация проекта иностранных инвесторов по строительству производства светопрозрачных ограждающих фасадных конструкций.
Принято решение о строительстве 2-й очереди логистического комплекса по хранению автомобильных запчастей "АВТОВАЗа". В городе Кимры создан инновационно-промышленный парк "Савёловский". Здесь планируется разместить высокотехнологичный промышленный кластер в сфере синтеза и огранки алмазов, а также пул предприятий металлообработки и станкостроения.
Также правительством Тверской области направлена заявка в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс".
В 2022 году в Тверской области завершена реализация 11 инвестиционных проектов – это порядка 28 миллиардов рублей инвестиций и 1580 новых рабочих мест, добавили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с руководством компании Аквариус - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT
31 мая, 10:16
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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