https://ria.ru/20230629/inspektory-1881174733.html

Инспекторы обследовали воду после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке

Инспекторы обследовали воду после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке - РИА Новости, 29.06.2023

Инспекторы обследовали воду после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке

Инспекторы провели обследования и взяли пробы воды после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:50

2023-06-29T14:50

2023-06-29T14:50

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Инспекторы провели обследования и взяли пробы воды после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в телеграм-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что на Нагатинской набережной замечено много мертвой рыбы в реке. "Инспекторским составом проведено обследование, на момент осмотра видимых загрязнений нет, отобраны пробы природной воды, переданы в лабораторию для проведения соответствующих исследований. Река Москва объект федерального контроля, в случае превышения загрязняющих веществ, материалы будут переданы в МУ РПН по Москве и Калужской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что также указанная информация доведена до дежурного МУ РПН по Москве и Калужской области и Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по Москве.

https://ria.ru/20230602/voda-1876487094.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, городское хозяйство москвы