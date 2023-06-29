https://ria.ru/20230629/inspektory-1881174733.html
Инспекторы обследовали воду после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке
Инспекторы обследовали воду после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке - РИА Новости, 29.06.2023
Инспекторы обследовали воду после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке
Инспекторы провели обследования и взяли пробы воды после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:50
2023-06-29T14:50
2023-06-29T14:50
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Инспекторы провели обследования и взяли пробы воды после сообщений о мертвой рыбе в Москве-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в телеграм-канале "Москва с огоньком" появилась информация, что на Нагатинской набережной замечено много мертвой рыбы в реке. "Инспекторским составом проведено обследование, на момент осмотра видимых загрязнений нет, отобраны пробы природной воды, переданы в лабораторию для проведения соответствующих исследований. Река Москва объект федерального контроля, в случае превышения загрязняющих веществ, материалы будут переданы в МУ РПН по Москве и Калужской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что также указанная информация доведена до дежурного МУ РПН по Москве и Калужской области и Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по Москве.
https://ria.ru/20230602/voda-1876487094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Городское хозяйство Москвы