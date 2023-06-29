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Нужно остановить атаки ВСУ на инфраструктуру, заявил российский дипломат - РИА Новости, 29.06.2023
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04:35 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/infrastruktura-1881021060.html
Нужно остановить атаки ВСУ на инфраструктуру, заявил российский дипломат
Нужно остановить атаки ВСУ на инфраструктуру, заявил российский дипломат - РИА Новости, 29.06.2023
Нужно остановить атаки ВСУ на инфраструктуру, заявил российский дипломат
Необходимо остановить атаки киевского режима на ключевые объекты гражданской инфраструктуры, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:35
2023-06-29T04:35
россия
аргентина
европа
дмитрий феоктистов
запорожская аэс
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июн - РИА Новости. Необходимо остановить атаки киевского режима на ключевые объекты гражданской инфраструктуры, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. По его словам, весь мир был потрясён разрушением конструкций одной из крупнейших в Европе дамб – Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды привел к затоплению многочисленных населённых пунктов. Подверглись опасности жизни людей, счёт жертв пошел на десятки, был нанесён значительный урон сельскому хозяйству и экосистеме региона. "Киевский режим и поддерживающие его западные страны сразу же обвинили Россию в диверсии. Дескать, раз объект находился под контролем русских, то и ответственность лежит на них. В качестве доказательств приводятся "данные" сомнительного происхождения, как в истории с обнаруженным на украинских фотоснимках автомобилем со "взрывчаткой", который якобы использовался для подрыва станции. В итоге выяснилось, что эта машина и по сей день стоит там же где и была, что исключает её участие в "диверсии", - пишет Феоктистов в статье для аргентинского агентства Noticias Urbanas. Россия никогда не создавала угроз безопасности Каховской ГЭС, отмечает посол. "Призываем мировое сообщество решительно осудить преступные деяния украинских властей, представляющие серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности. Потворствование им до добра не доведёт. Главное – не допустить развития аналогичного сценария в отношении Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать. Последствия могут быть катастрофическими", - считает Феоктистов.
https://ria.ru/20230628/diversiya-1880938111.html
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россия, аргентина, европа, дмитрий феоктистов, запорожская аэс, в мире
Россия, Аргентина, Европа, Дмитрий Феоктистов, Запорожская АЭС, В мире
Нужно остановить атаки ВСУ на инфраструктуру, заявил российский дипломат

Посол России в Аргентине Феоктистов: нужно остановить атаки ВСУ на ключевую инфраструктуру

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июн - РИА Новости. Необходимо остановить атаки киевского режима на ключевые объекты гражданской инфраструктуры, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
По его словам, весь мир был потрясён разрушением конструкций одной из крупнейших в Европе дамб – Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды привел к затоплению многочисленных населённых пунктов. Подверглись опасности жизни людей, счёт жертв пошел на десятки, был нанесён значительный урон сельскому хозяйству и экосистеме региона.
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"Киевский режим и поддерживающие его западные страны сразу же обвинили Россию в диверсии. Дескать, раз объект находился под контролем русских, то и ответственность лежит на них. В качестве доказательств приводятся "данные" сомнительного происхождения, как в истории с обнаруженным на украинских фотоснимках автомобилем со "взрывчаткой", который якобы использовался для подрыва станции. В итоге выяснилось, что эта машина и по сей день стоит там же где и была, что исключает её участие в "диверсии", - пишет Феоктистов в статье для аргентинского агентства Noticias Urbanas.
Россия никогда не создавала угроз безопасности Каховской ГЭС, отмечает посол.
"Призываем мировое сообщество решительно осудить преступные деяния украинских властей, представляющие серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности. Потворствование им до добра не доведёт. Главное – не допустить развития аналогичного сценария в отношении Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать. Последствия могут быть катастрофическими", - считает Феоктистов.
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