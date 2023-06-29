Нужно остановить атаки ВСУ на инфраструктуру, заявил российский дипломат
Посол России в Аргентине Феоктистов: нужно остановить атаки ВСУ на ключевую инфраструктуру
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июн - РИА Новости. Необходимо остановить атаки киевского режима на ключевые объекты гражданской инфраструктуры, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
По его словам, весь мир был потрясён разрушением конструкций одной из крупнейших в Европе дамб – Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды привел к затоплению многочисленных населённых пунктов. Подверглись опасности жизни людей, счёт жертв пошел на десятки, был нанесён значительный урон сельскому хозяйству и экосистеме региона.
"Киевский режим и поддерживающие его западные страны сразу же обвинили Россию в диверсии. Дескать, раз объект находился под контролем русских, то и ответственность лежит на них. В качестве доказательств приводятся "данные" сомнительного происхождения, как в истории с обнаруженным на украинских фотоснимках автомобилем со "взрывчаткой", который якобы использовался для подрыва станции. В итоге выяснилось, что эта машина и по сей день стоит там же где и была, что исключает её участие в "диверсии", - пишет Феоктистов в статье для аргентинского агентства Noticias Urbanas.
Россия никогда не создавала угроз безопасности Каховской ГЭС, отмечает посол.
"Призываем мировое сообщество решительно осудить преступные деяния украинских властей, представляющие серьёзную угрозу региональной и глобальной безопасности. Потворствование им до добра не доведёт. Главное – не допустить развития аналогичного сценария в отношении Запорожской АЭС, которую украинцы продолжают регулярно обстреливать. Последствия могут быть катастрофическими", - считает Феоктистов.