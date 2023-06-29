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Подмосковные специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в ДНР
Подмосковные специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в ДНР - РИА Новости, 29.06.2023
Подмосковные специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру в ДНР
Московская область взяла шефство над двумя районами Донецкой народной республики - Новоазовским и Тельмановским. Технические специалисты из Московской области... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:30
2023-06-29T09:30
2023-06-29T09:30
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МОСКВА, 29 июн – Пресс-служба АО "Мособлгаз". Московская область взяла шефство над двумя районами Донецкой народной республики - Новоазовским и Тельмановским. Технические специалисты из Московской области второй год помогают ремонтировать и строить социально значимые объекты в Донецкой народной республике.Силами подмосковных энергетиков и газовиков уже восстановлены километры линий электропередачи, газопровода, а также налажено теплоснабжение в жилых домах, школах и детских садах. В 2023 году продолжится активная работа в этом направлении.Работы ведутся в соответствии с заключенными в прошлом году соглашениями между администрациями Новоазовского и Тельмановского районов и правительством Московской области.Как сообщили в министерстве энергетики Московской области, в рамках программы по восстановлению пострадавших от военных действий новых российских регионов в 2023 году в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР подмосковные энергетики планируют ввести в эксплуатацию три воздушные линии электропередачи общей длиной 10 километров и три трансформаторные подстанции."С начала года на территории ДНР восстановлены две воздушные линии электропередачи длиной около 16,7 километра и одна подстанция. В прошлом году мы смогли подключить 11 воздушных линий электропередачи (66,8 километра) с четырьмя трансформаторными подстанциями", – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.Одной из ключевых задач, стоящих перед подмосковными специалистами, стала подача тепла. В первоочередном порядке в 2022 году в ДНР было запущено семь блочно-модульных котельных общей мощностью более 6 МВт, которые после долгого перерыва обеспечили теплом и горячей водой жилые дома, четыре школы, детский сад и другие социальные объекты. Новые объекты теплоснабжения были возведены и подготовлены к эксплуатации в кратчайшие сроки. Работы по их возведению осуществляли сотрудники "Мособлгаза"."В этом году будет запущена в эксплуатацию еще одна котельная в Новоазовском районе, строительство которой уже начато. Отмечу, все котельные не требуют постоянного присутствия оператора: система автоматизации предусматривает работу оборудования в автоматическом режиме", – прокомментировал генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 29 июн – Пресс-служба АО "Мособлгаз". Московская область взяла шефство над двумя районами Донецкой народной республики - Новоазовским и Тельмановским. Технические специалисты из Московской области второй год помогают ремонтировать и строить социально значимые объекты в Донецкой народной республике.
Силами подмосковных энергетиков и газовиков уже восстановлены километры линий электропередачи, газопровода, а также налажено теплоснабжение в жилых домах, школах и детских садах. В 2023 году продолжится активная работа в этом направлении.
Работы ведутся в соответствии с заключенными в прошлом году соглашениями между администрациями Новоазовского и Тельмановского районов и правительством Московской области.
Как сообщили в министерстве энергетики Московской области, в рамках программы по восстановлению пострадавших от военных действий новых российских регионов в 2023 году в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР подмосковные энергетики планируют ввести в эксплуатацию три воздушные линии электропередачи общей длиной 10 километров и три трансформаторные подстанции.
«
"С начала года на территории ДНР восстановлены две воздушные линии электропередачи длиной около 16,7 километра и одна подстанция. В прошлом году мы смогли подключить 11 воздушных линий электропередачи (66,8 километра) с четырьмя трансформаторными подстанциями", – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Одной из ключевых задач, стоящих перед подмосковными специалистами, стала подача тепла. В первоочередном порядке в 2022 году в ДНР было запущено семь блочно-модульных котельных общей мощностью более 6 МВт, которые после долгого перерыва обеспечили теплом и горячей водой жилые дома, четыре школы, детский сад и другие социальные объекты. Новые объекты теплоснабжения были возведены и подготовлены к эксплуатации в кратчайшие сроки. Работы по их возведению осуществляли сотрудники "Мособлгаза".
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"В этом году будет запущена в эксплуатацию еще одна котельная в Новоазовском районе, строительство которой уже начато. Отмечу, все котельные не требуют постоянного присутствия оператора: система автоматизации предусматривает работу оборудования в автоматическом режиме", – прокомментировал генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.