https://ria.ru/20230629/informatsiya-1881271933.html

ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации

ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации - РИА Новости, 29.06.2023

ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации

Западные партнеры предоставляют Киеву информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:13

2023-06-29T18:13

2023-06-29T18:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные партнеры предоставляют Киеву информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, его слова приводит издание Zaxid.net. "Наши союзники постоянно поддерживают Украину", — подчеркнул он.По его словам, у ВСУ есть широкий спектр радиолокационного оборудования, но оборона от ракет с баллистическими траекториями остается "большой проблемой". Игнат отметил, что поскольку Россия применяет много баллистических ракет, западные страны "задумываются и на перспективу будут закупать мощные зенитные ракетные системы", способные защитить от такого оружия. Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881051018.html

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881031101.html

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украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины