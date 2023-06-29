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ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 29.06.2023 (обновлено: 18:41 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/informatsiya-1881271933.html
ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации
ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации - РИА Новости, 29.06.2023
ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации
Западные партнеры предоставляют Киеву информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:13
2023-06-29T18:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные партнеры предоставляют Киеву информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, его слова приводит издание Zaxid.net. "Наши союзники постоянно поддерживают Украину", — подчеркнул он.По его словам, у ВСУ есть широкий спектр радиолокационного оборудования, но оборона от ракет с баллистическими траекториями остается "большой проблемой". Игнат отметил, что поскольку Россия применяет много баллистических ракет, западные страны "задумываются и на перспективу будут закупать мощные зенитные ракетные системы", способные защитить от такого оружия. Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881051018.html
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россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВВС Украины раскрыли источник информации о работе российской авиации

ВВС Украины признали, что данные о работе российской авиации получают от Запада

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западные партнеры предоставляют Киеву информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат, его слова приводит издание Zaxid.net.
"Наши союзники постоянно поддерживают Украину", — подчеркнул он.
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По его словам, у ВСУ есть широкий спектр радиолокационного оборудования, но оборона от ракет с баллистическими траекториями остается "большой проблемой".
Игнат отметил, что поскольку Россия применяет много баллистических ракет, западные страны "задумываются и на перспективу будут закупать мощные зенитные ракетные системы", способные защитить от такого оружия.
Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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