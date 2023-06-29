https://ria.ru/20230629/inflyatsiya-1881183434.html

В Германии ускорилась годовая инфляция

В Германии ускорилась годовая инфляция - РИА Новости, 29.06.2023

В Германии ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Германии по итогам июня, по предварительной оценке, ускорилась до 6,4% с 6,1% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:13

2023-06-29T15:13

2023-06-29T15:22

экономика

германия

евросоюз

цены на нефть

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, по предварительной оценке, ускорилась до 6,4% с 6,1% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 6,3%.За июнь потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 0,3%. Аналитики ожидали роста лишь на 0,2%. В мае цены снизились на 0,1%.Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, поднялись в июне на 6,8% в годовом выражении, а в месячном - на 0,4%. Аналитики прогнозировали рост цен на 6,7% и 0,3% соответственно.

https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872347862.html

германия

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экономика, германия, евросоюз, цены на нефть