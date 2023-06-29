https://ria.ru/20230629/igry-1881020693.html
На игры "Дети Приморья" приедут 156 ребят из новых регионов России
На игры "Дети Приморья" приедут 156 ребят из новых регионов России - РИА Новости, 29.06.2023
На игры "Дети Приморья" приедут 156 ребят из новых регионов России
Почти 160 юных спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей примут участие в первых международных летних спортивных РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:28
2023-06-29T04:28
2023-06-29T04:28
владивосток
россия
донецкая народная республика
олег кожемяко
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Почти 160 юных спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей примут участие в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле стартуют во Владивостоке, сообщает правительство Приморского края. Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. Церемония открытия состязаний состоится 2 июля во Владивостоке: пройдет парад спортсменов, концерты, состоится праздничный фейерверк. "На игры приедут 1 113 человек из 34 муниципальных образований края, из Донецкой Народной Республики – 74, Луганской Народной Республики – 58, Херсонской области – 16, Запорожский области – восемь. Из провинции Цзилинь – 32, Хейлунцзян – 42, из Республики Беларусь – 48", – приводят власти слова заместителя председателя оргкомитета Игр Эльмира Валитова. По данным властей, состязания пройдут на восьми площадках Владивостока. Спортсмены поборются за 538 медалей в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкой и тяжелой атлетике, самбо и боксе, спортивной борьбе, плавании и бадминтоне. Для всех участников будет организованы проживание и пятиразовое питание, их будут доставлять к месту соревнований. В ходе совещания организационного комитета Игр губернатор Олег Кожемяко отметил, что состязания должны соответствовать международному статусу. Он поручил провести их на самом высоком уровне, уделить серьезное внимание безопасности и санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.
https://ria.ru/20230628/lagerya-1880819310.html
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владивосток, россия, донецкая народная республика, олег кожемяко, общество
Владивосток, Россия, Донецкая Народная Республика, Олег Кожемяко, Общество
На игры "Дети Приморья" приедут 156 ребят из новых регионов России
В летних спортивных играх "Дети Приморья" примут участие 156 ребят из новых регионов
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Почти 160 юных спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей примут участие в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле стартуют во Владивостоке, сообщает правительство Приморского края.
Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко
. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии
и Китая
. Церемония открытия состязаний состоится 2 июля во Владивостоке: пройдет парад спортсменов, концерты, состоится праздничный фейерверк.
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"На игры приедут 1 113 человек из 34 муниципальных образований края, из Донецкой Народной Республики – 74, Луганской Народной Республики
– 58, Херсонской области
– 16, Запорожский области – восемь. Из провинции Цзилинь
– 32, Хейлунцзян – 42, из Республики Беларусь – 48", – приводят власти слова заместителя председателя оргкомитета Игр Эльмира Валитова.
По данным властей, состязания пройдут на восьми площадках Владивостока. Спортсмены поборются за 538 медалей в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкой и тяжелой атлетике, самбо и боксе, спортивной борьбе, плавании и бадминтоне. Для всех участников будет организованы проживание и пятиразовое питание, их будут доставлять к месту соревнований.
В ходе совещания организационного комитета Игр губернатор Олег Кожемяко отметил, что состязания должны соответствовать международному статусу. Он поручил провести их на самом высоком уровне, уделить серьезное внимание безопасности и санитарно-эпидемиологическим мероприятиям.
Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.
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