https://ria.ru/20230629/igry-1881020693.html

На игры "Дети Приморья" приедут 156 ребят из новых регионов России

На игры "Дети Приморья" приедут 156 ребят из новых регионов России - РИА Новости, 29.06.2023

На игры "Дети Приморья" приедут 156 ребят из новых регионов России

Почти 160 юных спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей примут участие в первых международных летних спортивных РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T04:28

2023-06-29T04:28

2023-06-29T04:28

владивосток

россия

донецкая народная республика

олег кожемяко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ebfc2782dfc7d48c01ccda08952630.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Почти 160 юных спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей примут участие в первых международных летних спортивных играх "Дети Приморья", которые в июле стартуют во Владивостоке, сообщает правительство Приморского края. Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля по инициативе губернатора Олега Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. Церемония открытия состязаний состоится 2 июля во Владивостоке: пройдет парад спортсменов, концерты, состоится праздничный фейерверк. "На игры приедут 1 113 человек из 34 муниципальных образований края, из Донецкой Народной Республики – 74, Луганской Народной Республики – 58, Херсонской области – 16, Запорожский области – восемь. Из провинции Цзилинь – 32, Хейлунцзян – 42, из Республики Беларусь – 48", – приводят власти слова заместителя председателя оргкомитета Игр Эльмира Валитова. По данным властей, состязания пройдут на восьми площадках Владивостока. Спортсмены поборются за 538 медалей в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкой и тяжелой атлетике, самбо и боксе, спортивной борьбе, плавании и бадминтоне. Для всех участников будет организованы проживание и пятиразовое питание, их будут доставлять к месту соревнований. В ходе совещания организационного комитета Игр губернатор Олег Кожемяко отметил, что состязания должны соответствовать международному статусу. Он поручил провести их на самом высоком уровне, уделить серьезное внимание безопасности и санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Спортивные игры состоятся при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока.

https://ria.ru/20230628/lagerya-1880819310.html

https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html

владивосток

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, россия, донецкая народная республика, олег кожемяко, общество