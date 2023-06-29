https://ria.ru/20230629/hm-1881014090.html

СМИ: сотрудники H&M отменили забастовки после повышения зарплат

СМИ: сотрудники H&M отменили забастовки после повышения зарплат - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: сотрудники H&M отменили забастовки после повышения зарплат

Работники крупнейшей в мире сети торговли одеждой H&M отменили июльские забастовки после достижения соглашения об улучшении условий оплаты труда, передает... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T02:11

2023-06-29T02:11

2023-06-29T02:24

испания

h&m

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МАДРИД, 29 июн - РИА Новости. Работники крупнейшей в мире сети торговли одеждой H&M отменили июльские забастовки после достижения соглашения об улучшении условий оплаты труда, передает газета El Mundo.По ее информации, теперь компания до 2025 года обязалась выплачивать своим четырем тысячам сотрудников дополнительные ежемесячные бонусы в зависимости от показателей продаж. Кроме того, руководство H&M согласилось увеличить штат работников в 91 магазине по всей стране для снижения общей нагрузки на продавцов.Таким образом, акции протеста, которые изначально были запланированы на 1 и 8 июля, то есть на разгар сезона скидок, были отменены.Это соглашение было достигнуто после серии протестов, организованных сотрудниками компании 20, 22, 26 июня. Согласно конфедерации профсоюзов рабочих комиссий Испании (CCOO), эти акции протеста прошли с "оглушительным успехом".Согласно годовому отчету H&M за 2022 год, на Испанию приходится 3,7% от общего числа сотрудников 106 тысяч магазинов H&M, 75% персонала составляют женщины.

https://ria.ru/20230614/protest-1878186198.html

https://ria.ru/20230523/zabastovka-1873679913.html

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испания, h&m, el mundo, в мире