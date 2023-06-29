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На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик - РИА Новости, 29.06.2023
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик
Грузовик, перевозивший дизтопливо, опрокинулся на трассе "Лена" в Якутии, предварительно объем розлива составил около 3 тысяч литров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:39
2023-06-29T04:39
2023-06-29T04:39
алданский район
происшествия
авто
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ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Грузовик, перевозивший дизтопливо, опрокинулся на трассе "Лена" в Якутии, предварительно объем розлива составил около 3 тысяч литров, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов на 786-м километре ФАД "Лена" в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin Shiye, перевозившего дизельное топливо. Предварительно установлено, что объем розлива составил около 3 тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий розлива", - говорится в сообщении. По данным минэкологии Якутии, госинспекторы выявили загрязнение безымянного ручья, который является левым притоком реки Модут в Алданском районе. Проводится экспертиза.
https://ria.ru/20230609/avtobus-1877217005.html
алданский район
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алданский район, происшествия, авто
Алданский район, Происшествия, Авто
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся грузовик, перевозивший дизтопливо