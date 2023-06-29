Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:39 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/gruzovik-1881021197.html
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик - РИА Новости, 29.06.2023
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик
Грузовик, перевозивший дизтопливо, опрокинулся на трассе "Лена" в Якутии, предварительно объем розлива составил около 3 тысяч литров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T04:39
2023-06-29T04:39
алданский район
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Грузовик, перевозивший дизтопливо, опрокинулся на трассе "Лена" в Якутии, предварительно объем розлива составил около 3 тысяч литров, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов на 786-м километре ФАД "Лена" в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin Shiye, перевозившего дизельное топливо. Предварительно установлено, что объем розлива составил около 3 тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий розлива", - говорится в сообщении. По данным минэкологии Якутии, госинспекторы выявили загрязнение безымянного ручья, который является левым притоком реки Модут в Алданском районе. Проводится экспертиза.
https://ria.ru/20230609/avtobus-1877217005.html
алданский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алданский район, происшествия, авто
Алданский район, Происшествия, Авто
На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся перевозивший дизтопливо грузовик

На трассе "Лена" в Якутии опрокинулся грузовик, перевозивший дизтопливо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Грузовик, перевозивший дизтопливо, опрокинулся на трассе "Лена" в Якутии, предварительно объем розлива составил около 3 тысяч литров, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту розлива нефтепродуктов на 786-м километре ФАД "Лена" в результате опрокидывания грузового автомобиля Shaanxi в составе полуприцепа цистерны Enxin Shiye, перевозившего дизельное топливо. Предварительно установлено, что объем розлива составил около 3 тысяч литров. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий розлива", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с рейсовым автобусом в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
9 июня, 14:22
По данным минэкологии Якутии, госинспекторы выявили загрязнение безымянного ручья, который является левым притоком реки Модут в Алданском районе. Проводится экспертиза.
 
Алданский районПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала