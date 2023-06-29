https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html
СК заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса
СК заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса - РИА Новости, 29.06.2023
СК заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса
Следственный комитет России предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:58
2023-06-29T09:58
2023-06-29T11:43
василий грицак
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
донбасс
россия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Следственный комитет России предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей, сообщается в Telegram-канале ведомства."Предъявлено обвинение бывшему председателю СБУ Василию Грицаку, который в это время руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", — говорится в публикации.Согласно данным, которые приводит СК, "в результате его преступных действий" погибли 190 человек, ранены еще 380, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры.Отмечается, что обвинение также предъявлено заочно бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, который в 2016-2018 годах руководил операцией на юго-востоке Украины. Как утверждается, его действия привели к гибели 97 человек.Как добавили в российском ведомстве, силовики принимают меры для розыска и ареста экс-руководителей СБУ.
https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий грицак, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, донбасс, россия
Василий Грицак, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Донбасс, Россия
СК заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса
СК предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса и гибель 190 жителей
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Следственный комитет России предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
"Предъявлено обвинение бывшему председателю СБУ
Василию Грицаку, который в это время руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", — говорится в публикации.
Согласно данным, которые приводит СК, "в результате его преступных действий" погибли 190 человек, ранены еще 380, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры.
Отмечается, что обвинение также предъявлено заочно бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, который в 2016-2018 годах руководил операцией на юго-востоке Украины. Как утверждается, его действия привели к гибели 97 человек.
Как добавили в российском ведомстве, силовики принимают меры для розыска и ареста экс-руководителей СБУ.
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