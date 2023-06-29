https://ria.ru/20230629/gazoprovod-1881203351.html
Руденя: в Тверской области в 2022 году построено 330 км газопроводов
Руденя: в Тверской области в 2022 году построено 330 км газопроводов - РИА Новости, 29.06.2023
Руденя: в Тверской области в 2022 году построено 330 км газопроводов
В Тверской области в прошлом году построено 330 километров газопроводов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:18
2023-06-29T16:18
2023-06-29T16:18
тверская область
игорь руденя
ржев
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ТВЕРЬ, 29 июн — РИА Новости. В Тверской области в прошлом году построено 330 километров газопроводов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.По его словам, 2022 год стал новым этапом в процессе газификации Тверской области: впервые газ пришел сразу в три ранее негазифицированных муниципалитета – Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа."Всего в рамках программ газификации завершено строительство порядка 330 километров газопроводов в 15 муниципальных образованиях. До 2026 года планируется газификация всех ранее негазифицированных муниципалитетов северо-востока и юго-запада Тверской области", – сказал Руденя.В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в 2023 году должно быть завершено проектирование знакового для региона объекта – магистрального газопровода-отвода Ржев - Нелидово.Особое внимание уделяется программе социальной догазификации. В 2022 году ее реализация позволила бесплатно провести газ к 6508 домам. Всего в настоящее время газ подведен к 8215 домовладениям, в планах до конца 2023 года довести показатель до 8905.
https://ria.ru/20230626/gazifikatsiya-1880473351.html
ржев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, ржев
Тверская область, Игорь Руденя, Ржев
ТВЕРЬ, 29 июн — РИА Новости. В Тверской области в прошлом году построено 330 километров газопроводов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.
По его словам, 2022 год стал новым этапом в процессе газификации Тверской области: впервые газ пришел сразу в три ранее негазифицированных муниципалитета – Жарковский, Краснохолмский и Молоковский округа.
"Всего в рамках программ газификации завершено строительство порядка 330 километров газопроводов в 15 муниципальных образованиях. До 2026 года планируется газификация всех ранее негазифицированных муниципалитетов северо-востока и юго-запада Тверской области", – сказал Руденя.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в 2023 году должно быть завершено проектирование знакового для региона объекта – магистрального газопровода-отвода Ржев
- Нелидово.
Особое внимание уделяется программе социальной догазификации. В 2022 году ее реализация позволила бесплатно провести газ к 6508 домам. Всего в настоящее время газ подведен к 8215 домовладениям, в планах до конца 2023 года довести показатель до 8905.
В Тверской области по АИП строят 14 объектов газификации