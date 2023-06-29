https://ria.ru/20230629/gaubitsy-1881288437.html

"Ростех" поставил Минобороны партию гаубиц "Мста-С"

"Ростех" поставил Минобороны партию гаубиц "Мста-С" - РИА Новости, 29.06.2023

"Ростех" поставил Минобороны партию гаубиц "Мста-С"

"Ростех" поставил Минобороны РФ первую в 2023 году партию модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили в четверг в госкорпорации. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:51

2023-06-29T18:51

2023-06-29T18:51

ростех

безопасность

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Ростех" поставил Минобороны РФ первую в 2023 году партию модернизированных гаубиц "Мста-С", сообщили в четверг в госкорпорации. "В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С". Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях", - сказали в госкорпорации. Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, все боевые машины перед отправкой в войска прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком. "Сейчас гаубицы погружены на автомобильные тралы и отправлены в места постоянной дислокации", – сказал он. В "Ростехе" отметили, что система управления огнем модернизированной гаубицы обеспечивает автономное определение текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций, а также выполнение противоогневого маневра. Наводка орудия гаубицы и восстановление наводки после выстрела осуществляются автоматически, что не только значительно улучшает временные и точностные характеристики, но и облегчает работу наводчика. Автоматизация процесса заряжания, а также выбор типа снаряда и выброс стреляных гильз в автоматическом режиме снижают физические нагрузки экипажа и обеспечивают скорострельность при использовании возимого боеприпаса в 8 выстрелов в минуту. 152-мм самоходная артиллерийская установка "Мста-С" предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, узлов связи, уничтожения живой силы, огневых средств и объектов тыла противника.

https://ria.ru/20230627/rostekh-1880609455.html

https://ria.ru/20230601/svyaz-1875457875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, безопасность, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)