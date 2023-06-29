https://ria.ru/20230629/fura-1881073157.html

В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей

В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей - РИА Новости, 29.06.2023

В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей

Возгорание фуры с толуолом и гаражей в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, угрозы для горожан нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:33

2023-06-29T11:33

2023-06-29T11:52

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возгорание фуры с толуолом и гаражей в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, угрозы для горожан нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "После возгорания фуры с толуолом огонь перекинулся на соседние гаражи", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Проведенные замеры воздуха показали отсутствие превышения содержания вредных веществ - угроза жителям расположенных рядом домов отсутствует. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 56 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

https://ria.ru/20230528/khimikaty-1874612278.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород