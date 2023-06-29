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В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей - РИА Новости, 29.06.2023
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11:33 29.06.2023 (обновлено: 11:52 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/fura-1881073157.html
В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей
В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей - РИА Новости, 29.06.2023
В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей
Возгорание фуры с толуолом и гаражей в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, угрозы для горожан нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:33
2023-06-29T11:52
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возгорание фуры с толуолом и гаражей в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, угрозы для горожан нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "После возгорания фуры с толуолом огонь перекинулся на соседние гаражи", - сказал собеседник агентства.По его словам, пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Проведенные замеры воздуха показали отсутствие превышения содержания вредных веществ - угроза жителям расположенных рядом домов отсутствует. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 56 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
https://ria.ru/20230528/khimikaty-1874612278.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей

В Нижнем Новгороде локализовали возгорание фуры с толуолом и гаражей на 800 "квадратах"

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Возгорание фуры с толуолом и гаражей в Нижнем Новгороде удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, угрозы для горожан нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"После возгорания фуры с толуолом огонь перекинулся на соседние гаражи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Проведенные замеры воздуха показали отсутствие превышения содержания вредных веществ - угроза жителям расположенных рядом домов отсутствует.
По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 56 человек и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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