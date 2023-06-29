https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881200714.html

В Нантере начался марш в память об убитом полицейским подростке

В Нантере начался марш в память об убитом полицейским подростке - РИА Новости, 29.06.2023

В Нантере начался марш в память об убитом полицейским подростке

В городе Нантер к западу от Парижа начался марш в память об убитом во вторник полицейским 17-летнем подростке, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:05

2023-06-29T16:05

2023-06-29T19:32

в мире

нантер

пабло пикассо

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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НАНТЕР, 29 июн - РИА Новости. В городе Нантер к западу от Парижа начался марш в память об убитом во вторник полицейским 17-летнем подростке, передаёт корреспондент РИА Новости. Марш проходит по призыву матери погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание" против полицейского произвола. Участники скандируют: "Правосудие для Наэля!", "Что делает суд?" "Дарманена в отставку!", "Правосудие нигде, полиция – везде". На плакатах протестующих можно прочитать: "Один коп, одна пуля, вот она - социальная справедливость!", "Справедливость Наэлю", "Стоп полицейскому произволу". По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвуют несколько тысяч человек. Они идут маршем по авеню Пабло Пикассо в направлении префектуры Нантера. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидался "молчаливый марш", провести его призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881181314.html

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html

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в мире, нантер, пабло пикассо, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере