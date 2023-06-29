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СМИ узнали подробности о застреленном в Нантере подростке - РИА Новости, 29.06.2023
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13:43 29.06.2023 (обновлено: 19:34 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881135017.html
СМИ узнали подробности о застреленном в Нантере подростке
СМИ узнали подробности о застреленном в Нантере подростке - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ узнали подробности о застреленном в Нантере подростке
17-летний подросток, которого при досмотре на дороге во французском Нантере застрелил полицейский за "отказ подчиниться", являлся фигурантом 15 судебных... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:43
2023-06-29T19:34
в мире
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. 17-летний подросток, которого при досмотре на дороге во французском Нантере застрелил полицейский за "отказ подчиниться", являлся фигурантом 15 судебных расследований, сообщила радиостанция Europe 1. "Молодой Наэль фигурировал в 15 судебных расследованиях, а также пять раз с 2021 года привлекался за отказ подчиниться правоохранителям", - сообщило СМИ со ссылкой на судебные источники. Ранее СМИ сообщали, что подросток уже был известен полиции за вождение без прав и "отказ подчиниться". По информации радиостанции, в марте и в октябре 2021 года он был задержан полицией за "отказ подчиниться", но дела были закрыты. В январе 2022 года за то же нарушение он предстал перед судом по делам несовершеннолетних, ему присудили обязательный образовательный курс. В предыдущие выходные он был задержан и помещен под стражу на сутки также за отказ подчиниться приказаниям правоохранителей. Также он был известен правоохранителям за акты сопротивления полиции в 2020 году, а в феврале 2022 года против него завели дело из-за вождения с фальшивыми номерами. В январе и марте 2023 года он вновь был задержан полицией за употребление и продажу наркотических средств. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести который призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
https://ria.ru/20230628/besporyadki-1881006463.html
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881044139.html
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353
60
353
60
в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
СМИ узнали подробности о застреленном в Нантере подростке

Europe 1: застреленный полицией в Нантере подросток фигурировал в 15 расследованиях

Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. 17-летний подросток, которого при досмотре на дороге во французском Нантере застрелил полицейский за "отказ подчиниться", являлся фигурантом 15 судебных расследований, сообщила радиостанция Europe 1.
"Молодой Наэль фигурировал в 15 судебных расследованиях, а также пять раз с 2021 года привлекался за отказ подчиниться правоохранителям", - сообщило СМИ со ссылкой на судебные источники.
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Во Франции вновь начались беспорядки после убийства полицией подростка
28 июня, 23:41
Ранее СМИ сообщали, что подросток уже был известен полиции за вождение без прав и "отказ подчиниться".
По информации радиостанции, в марте и в октябре 2021 года он был задержан полицией за "отказ подчиниться", но дела были закрыты. В январе 2022 года за то же нарушение он предстал перед судом по делам несовершеннолетних, ему присудили обязательный образовательный курс.
В предыдущие выходные он был задержан и помещен под стражу на сутки также за отказ подчиниться приказаниям правоохранителей.
Также он был известен правоохранителям за акты сопротивления полиции в 2020 году, а в феврале 2022 года против него завели дело из-за вождения с фальшивыми номерами. В январе и марте 2023 года он вновь был задержан полицией за употребление и продажу наркотических средств.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести который призвала мать погибшего подростка.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
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