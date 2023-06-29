https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881071031.html

Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских

Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских - РИА Новости, 29.06.2023

Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских

Несколько десятков полицейских и жандармов во Франции пострадали в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после гибели 17-летнего юноши, заявила в четверг РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:27

2023-06-29T11:27

2023-06-29T19:34

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Несколько десятков полицейских и жандармов во Франции пострадали в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после гибели 17-летнего юноши, заявила в четверг официальный представитель французского МВД Камиль Шэз. "Несколько десятков полицейских и жандармов пострадали этой ночью", - сказала она в эфире радиостанции Franceinter. При этом точных данных о пострадавших среди протестующих нет, поскольку они "не обязательно обращаются к силам правопорядка по поводу своих ранений", добавила Шэз. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Насильственные действия минувшей ночью разгорелись во многих французских городах. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/nasilie-1881068624.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения протестующих с полицией во Франции Столкновения протестующих с полицией во Франции 2023-06-29T11:27 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере