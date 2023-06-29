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Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских - РИА Новости, 29.06.2023
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11:27 29.06.2023 (обновлено: 19:34 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881071031.html
Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских
Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских - РИА Новости, 29.06.2023
Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских
Несколько десятков полицейских и жандармов во Франции пострадали в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после гибели 17-летнего юноши, заявила в четверг РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:27
2023-06-29T19:34
в мире
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Несколько десятков полицейских и жандармов во Франции пострадали в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после гибели 17-летнего юноши, заявила в четверг официальный представитель французского МВД Камиль Шэз. "Несколько десятков полицейских и жандармов пострадали этой ночью", - сказала она в эфире радиостанции Franceinter. При этом точных данных о пострадавших среди протестующих нет, поскольку они "не обязательно обращаются к силам правопорядка по поводу своих ранений", добавила Шэз. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Насильственные действия минувшей ночью разгорелись во многих французских городах. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
https://ria.ru/20230629/nasilie-1881068624.html
франция
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Столкновения протестующих с полицией во Франции
Столкновения протестующих с полицией во Франции
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в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских

Во время беспорядков во Франции пострадали несколько десятков полицейских и жандармов

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Несколько десятков полицейских и жандармов во Франции пострадали в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после гибели 17-летнего юноши, заявила в четверг официальный представитель французского МВД Камиль Шэз.
"Несколько десятков полицейских и жандармов пострадали этой ночью", - сказала она в эфире радиостанции Franceinter.
При этом точных данных о пострадавших среди протестующих нет, поскольку они "не обязательно обращаются к силам правопорядка по поводу своих ранений", добавила Шэз.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Насильственные действия минувшей ночью разгорелись во многих французских городах. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным
Вчера, 11:17
 
В миреФранцияПарижБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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