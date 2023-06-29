Во время беспорядков во Франции пострадали десятки полицейских
Во время беспорядков во Франции пострадали несколько десятков полицейских и жандармов
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Несколько десятков полицейских и жандармов во Франции пострадали в ходе беспорядков минувшей ночью, вспыхнувших после гибели 17-летнего юноши, заявила в четверг официальный представитель французского МВД Камиль Шэз.
"Несколько десятков полицейских и жандармов пострадали этой ночью", - сказала она в эфире радиостанции Franceinter.
При этом точных данных о пострадавших среди протестующих нет, поскольку они "не обязательно обращаются к силам правопорядка по поводу своих ранений", добавила Шэз.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Насильственные действия минувшей ночью разгорелись во многих французских городах. Протестующие поджигали автомобили, баки с мусором, здания мэрий, полицейских участков и другие. Беспорядки сопровождались ожесточенными стычками с правоохранителями. Полицию забрасывали коктейлями молотова, фейерверками и булыжниками. В ответ силы правопорядка применяли слезоточивый газ. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".